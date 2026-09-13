140 سرنشین کشتی غرق شدند

امدادگران اندونزی عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۴۰ سرنشین یک کشتی مسافربری را که در دریای جاوه غرق شد، آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا از خبرگزاری رویترز، سازمان جست‌وجو و نجات اندونزی اعلام کرد که این کشتی مسافربری با ۲۴۳ سرنشین، پس از قطع ارتباط در ساعات اولیه روز یکشنبه (به وقت محلی) و در شرایط نامساعد جوی، مفقود شده بود.

کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» روز شنبه از شهر سورابایا در شرق جاوه به مقصد شهر بانجارماسین در کالیمانتان‌جنوبی حرکت کرده بود. سازمان جست‌وجو و نجات دیروز اعلام کرد که کشتی غرق شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رئیس دفتر سازمان جست‌وجو و نجات در بانجارماسین، در پیامی ویدئویی گفت که ۱۰۳ نفر با استفاده از چند کشتی تخلیه شده‌اند و برخی از آنها به بندری در شرق جاوه منتقل خواهند شد. امدادگران نیز با اعزام یک تیم، چند کشتی و یک بالگرد به آخرین موقعیت شناخته‌شده کشتی، عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.