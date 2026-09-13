افشای ابعاد تکان‌دهنده‌ای از جنایت‌های باند‌های سوءاستفاده سازمان‌یافته جنسی از کودکان در انگلیس، بار دیگر پرده از دو دهه چشم‌پوشی نهاد‌های امنیتی و ناکارآمدی ساختاری پلیس برداشت.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرونده سوءاستفاده سازمان‌یافته جنسی از کودکان و باند‌های موسوم به گرومینگ در انگلیس، بار دیگر در صدر توجه‌های رسانه‌ای، نهاد‌های حقوقی و پارلمانی قرار گرفته است.

باند‌های گرومینگ به شبکه‌ها یا گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از افراد معمولاً بزرگسال گفته می‌شود که با برنامه‌ریزی قبلی، کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و طی یک روند تدریجی اعتماد آنها را جلب می‌کنند تا در نهایت مورد سوءاستفاده شدید جنسی، قاچاق یا استثمار قرار دهند.

پخش یک مستند جدید از رسانه‌های انگلیس با عنوان «دختران فراموش‌شده انگلیس» و هم‌زمان با آن، افشاگری رسانه‌ها و اعتراض‌های برخی مقام‌ها نشان می‌دهد که با وجود دو دهه هشدار نهاد‌های نظارتی، ناکارآمدی‌های ساختاری پلیس و مقام‌های لندن در مواجهه با این بحران همچنان ادامه دارد. براساس گزارش مستند یادشده و نقد‌های منتشرشده در رسانه‌هایی مانند گاردین و دیلی‌تلگراف، ابعاد نوینی از نحوه طعمه‌گذاری دختران ۱۲ تا ۱۴ساله توسط باند‌های مواد مخدر افشا شده است.

روزنامه گاردین در بررسی این مستند آورده است که چگونه دختران نوجوان در شهر‌های مختلف انگلیس تحت پوشش روابط عاطفی و پیام‌های خصوصی به‌طور مستقیم از سوی افراد بزرگسال در گروه‌های آنلاین طعمه‌گذاری شده و سپس به قاچاق، آزار جنسی دسته‌جمعی و توزیع مواد مخدر وادار شده‌اند.