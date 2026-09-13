هشدار رئیس پلیس راهور درباره امدادخودروهای غیرمجاز

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش خدمات امدادی استاندارد در کاهش تصادفات و گره‌های ترافیکی، نسبت به فعالیت امدادخودروهای غیرمجاز و استفاده از قطعات بی‌کیفیت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در بازدید از مرکز تماس امداد ایران‌خودرو و در جریان بررسی سامانه‌های رصد و پایش ناوگان امدادرسانی، با اشاره به پیک پایانی سفرهای تابستانی، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در ایجاد گره‌های ترافیکی سنگین و حتی وقوع تصادفات زنجیره‌ای در معابر برون‌شهری و محورهای مواصلاتی پرتردد، توقف خودروها به دلیل نقص فنی ناگهانی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهره‌گیری از قطعات استاندارد و دارای ضمانت، سرویس‌های دوره‌ای منظم و تعمیرات اصولی، نقش مستقیمی در کاهش حوادث و روان‌سازی جریان ترافیک دارد.

حسینی با تأکید بر لزوم برخورداری ناوگان امدادی از دانش فنی به‌روز و تجهیزات استاندارد افزود: زمانی که یک نقص فنی با قطعه غیراستاندارد یا به شیوه غیراصولی برطرف شود، نه‌تنها ریسک تکرار خرابی در مسافت‌های بعدی دوچندان می‌شود، بلکه ایمنی سرنشینان خودرو و سایر رانندگان را مستقیماً به خطر می‌اندازد. لذا رعایت استانداردهای لازم در ارائه خدمات خودرویی از اهمیت بالایی در حوزه ایمنی تردد برخوردار است.

وی با هشدار جدی به شهروندان و مسافران درباره فعالیت شرکت‌ها و خودروهای امدادی غیرمجاز و متفرقه ادامه داد: متأسفانه در ایام اوج سفرها شاهد سوءاستفاده برخی امدادگران فاقد مجوز و غیرتخصصی هستیم. استفاده از خدمات امدادی نامعتبر نه‌تنها باعث پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و گزاف می‌شود، بلکه استفاده از قطعات بی‌کیفیت و دستکاری غیراصولی سیستم‌های حساس خودرو (مانند سیستم تعلیق، ترمز و سوخت‌رسانی) می‌تواند عواقب فنی و جانی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از همین‌رو رانندگان محترم باید صرفاً از درگاه‌های رسمی، شماره‌های سازمانی و سامانه‌های معتبر امدادخودرویی خدمات دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نزدیک‌شدن به فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید، بر هم‌افزایی نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش حجم ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری در آستانه مهرماه، تمهیدات لازم برای هم‌پوشانی کامل پلیس راهور و ناوگان امداد ایران‌خودرو اندیشیده شده و تیم‌های عملیاتی و امدادی در آمادگی ۱۰۰ درصدی برای مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی سریع به هموطنان قرار دارند.