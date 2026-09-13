همزمان با چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های «بی‌آرتی» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر، در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در مورد این لایحه گفت: تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خدمات با اعلام ضریب صفر ارائه می‌شود و از آبان‌ماه ارائه خدمات رایگان به عموم شهروندان مجاز نبوده و ارائه تخفیف‌ها براساس مصوبات و با الحاقات بعدی مجاز خواهد بود.

در ادامه لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که براساس آن استفاده رایگان از مترو و اتوبوس بی‌آرتی به مدت دو ماه دیگر تمدید می‌شود.

یک ماه سفر رایگان با قطار شهری

و اتوبوس‌های تندرو در تبریز

خبر دیگر اینکه، خدمات‌رسانی قطارشهری و اتوبوس‌های تندرو (بی‌آرتی) تبریز براساس مصوبه شورای اسلامی این شهر، به مدت یک ماه رایگان شد.

به گزارش ایرنا، شهردار تبریز روز یکشنبه، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر، لایحه دوفوریتی رایگان‌شدن خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل قطار شهری و اتوبوس‌های بی‌آرتی را ارائه کرد که با تصویب آن، استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان شد.

یعقوب هوشیار هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیکی شهر همزمان با آغاز برنامه‌های «ایران جان» در آذربایجان‌شرقی و تبریز، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس عنوان کرد. براساس این مصوبه، شهروندان تبریزی می‌توانند از ۲۲ شهریور تا ۲۲ مهر، به مدت یک ماه، به‌صورت رایگان از خدمات قطار شهری و اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی استفاده کنند.