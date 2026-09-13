فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۹۲۸
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ارائه خدمات رایگان مترو و «بی‌آرتی» در تهران تا 2 ماه دیگر تمدید شد

همزمان با چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های «بی‌آرتی» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری شهر، در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در مورد این لایحه گفت: تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خدمات با اعلام ضریب صفر ارائه می‌شود و از آبان‌ماه ارائه خدمات رایگان به عموم شهروندان مجاز نبوده و ارائه تخفیف‌ها براساس مصوبات و با الحاقات بعدی مجاز خواهد بود.
در ادامه لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که براساس آن استفاده رایگان از مترو و اتوبوس بی‌آرتی به مدت دو ماه دیگر تمدید می‌شود.
یک ماه سفر رایگان با قطار شهری
 و اتوبوس‌های تندرو در تبریز
خبر دیگر اینکه، خدمات‌رسانی قطارشهری و اتوبوس‌های تندرو (بی‌آرتی) تبریز براساس مصوبه شورای اسلامی این شهر، به مدت یک ماه رایگان شد.
به گزارش ایرنا، شهردار تبریز روز یکشنبه، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر، لایحه دوفوریتی رایگان‌شدن خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل قطار شهری و اتوبوس‌های بی‌آرتی را ارائه کرد که با تصویب آن، استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان شد.
یعقوب هوشیار هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیکی شهر همزمان با آغاز برنامه‌های «ایران جان» در آذربایجان‌شرقی و تبریز، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس عنوان کرد. براساس این مصوبه، شهروندان تبریزی می‌توانند از ۲۲ شهریور تا ۲۲ مهر، به مدت یک ماه، به‌صورت رایگان از خدمات قطار شهری و اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی استفاده کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

رؤیابافی تازه ظریف با نسخه‌ تکراری تسلیم‌ در برابر غرب!

پُرروها...!(گفت و شنود)

نفت‌کش‌ها در برابر نفت‌کش (مقاله وارده)

راز حمله «جریان ناکارآمد» به «کارنامه درخشان» شهید رئیسی

عملیات برق‌آسای یمن نمای قدرت عظیم جبهه مقاومت(یادداشت روز)

مرزهای خسروی و مهران باز هستند

اگر ضرب‌شست مقاومت عراق این است پس ضربه ایران چگونه است؟!

بقائی: عربستان و ژاپن را پاسخگو می‌کنیم

ایران و یمن با هرمز و باب‌المندب بر تجارت جهانی حکومت خواهند کرد

تبعات جنگ علیه ایران، دامن فرانسه را هم گرفت بازگشت جلیقه‌زردها به خیابان‌