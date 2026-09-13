5 میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی مبتلا به دیابت هستند

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با اشاره به وجود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت در کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود تعداد مبتلایان تا سال ۲۰۵۰ میلادی به هشت میلیون افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، سیدمهدی طبایی در نشست خبری دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت یارا، یکی از مهم‌ترین عوارض دیابت را ایجاد زخم مزمن اعلام کرد و افزود: ۵۰ درصد مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری به دلیل ایجاد زخم در پای بیماران دیابتی است.

طبایی افزود: اکنون بحث زخم نه فقط به عنوان یک بیماری بلکه به عنوان چالشی جهانی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تفکیک زخم به دو نوع مزمن و حاد، گفت: زخم حاد بر اثر جراحات، تصادفات، سوختگی و تروما و علل دیگر ایجاد می‌شود که نیاز به خدمات اورژانسی دارد و زخم های مزمن معمولاً ۱۲ هفته طول می‌کشد تا بهبود یابد و یکی از عوامل آن بیماری دیابت است و یک تا ۲ درصد جمعیت جهان را درگیر خود کرده است.

رئیس دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت، با اشاره به وجود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت در کشور، ادامه داد: پیش بینی می‌شود تعداد مبتلایان تا سال ۲۰۵۰ میلادی به هشت میلیون افزایش یابد.

طبایی، بزرگ‌ترین چالش در حوزه زخم‌های مزمن را ثبت داده دانست و افزود: اکنون یک سیستم جامع که داده‌های کاملی داشته باشد؛ وجود ندارد و یا در صورت وجود هم ناقص است. حدود ۶ درصد مبتلایان دیابت دارای زخم مزمن هستند، از هر پنج نفر بیمار مبتلا به دیابت نیز یک نفر دچار قطع اندام می‌شود.