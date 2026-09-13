پزشکان و فروشندگان کالاهای گرانقیمت در دام یک باند کلاهبرداری
پلیس آگاهی تهران بزرگ یک باند کلاهبرداری با بیش از ۶۰ سیمکارت را که با رسیدهای بانکی جعلی و جعل عنوان از پزشکان و فروشندگان کالاهای گرانقیمت کلاهبرداری میکرد، متلاشی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی ثبت شکایتهای متعدد و مشابه درباره کلاهبرداری از شهروندان، موضوع در دستورکار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسیهای تخصصی کارآگاهان نشان داد شکایتها با یکدیگر ارتباط داشته و یک شبکه سازمانیافته پشت این کلاهبرداریها قرار دارد. تحقیقات بعدی مشخص کرد اعضای این باند با دو شگرد متفاوت، قربانیان خود را فریب میدادند.
در یکی از روشها، متهمان با معرفی خود بهعنوان وابسته به نهادهای رسمی درمانی، با پزشکان تماس گرفته و پس از جلب اعتماد آنها، اطلاعات حساس بانکی را دریافت میکردند و از این اطلاعات برای برداشت غیرمجاز از حسابها بهره میبردند.
در روش دیگر، اعضای باند آگهیهای فروش کالاهای گرانقیمت را در سامانههای خرید و فروش اینترنتی شناسایی میکردند. آنها پس از توافق با فروشنده و هماهنگی برای ارسال کالا از طریق پیک اینترنتی، پس از تحویل گرفتن مرسوله، تصویر یک رسید بانکی جعلی برای فروشنده ارسال کرده و سپس ارتباط خود را با مالباخته قطع میکردند.
60 خط تلفن برای فرار از ردیابی
ردگیری ارتباطات اعضای این شبکه، کارآگاهان را با بیش از ۶۰ خط تلفن بینامونشان مواجه کرد. بررسیهای اطلاعاتی و سایبری نشان داد با وجود تعدد خطوط، تماسها و هدایت بخشهای مختلف شبکه به یک دستگاه تلفن همراه مشخص مرتبط است.
متهمان برای منحرف کردن مسیر تحقیقات نیز اطلاعات نادرست و نشانیهای جعلی ارائه میکردند، اما اقدامات تخصصی پلیس مانع از فرار آنها شد.
با توجه به پیچیدگی ارتباطات اعضای باند، کارآگاهان تمرکز خود را بر شناسایی افرادی گذاشتند که اموال کلاهبرداریشده را بهصورت فیزیکی تحویل میگرفتند. بررسی مسیرهای تحویل مرسوله و مقاصد پیکهای اینترنتی، یکی از مناطق جنوب پایتخت را بهعنوان محل اصلی تحویل کالاها مشخص کرد.
کارآگاهان پس از شناسایی هویت رابط اصلی باند و هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند. در بازرسی از این محل نیز تعدادی کنسول بازی، گوشی هوشمند و لوازم دیجیتال کشف و توقیف شد.
اعتراف به فروش کالاهای کلاهبرداریشده
متهم دستگیرشده در تحقیقات تخصصی اعتراف کرد دستورات خود را از سرکردگان باند دریافت میکرده و مأموریت داشته کالاهای تحویلگرفتهشده از پیکها را در بازار به فروش برساند و وجوه حاصل را به حسابهای تعیینشده منتقل کند.
در ادامه تحقیقات، سایر اعضا و سرکردگان اصلی شبکه نیز شناسایی شدند و به نقش خود در فریب پزشکان و ارسال رسیدهای بانکی جعلی اعتراف کردند.
با تکمیل اقدامات پلیسی، پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و با نظارت قضایی، اقدامات لازم برای جبران خسارت شماری از مالباختگان نیز در دستورکار قرار گرفت.
هشدار پلیس درباره رسیدهای جعلی
فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، به شهروندان هشدار داد: فروشندگان تا زمان اطمینان کامل از واریز وجه و دریافت پیامک رسمی از سرشماره معتبر بانکی، از تحویل کالا به پیک یا خریداران ناشناس خودداری کنند.
سرهنگ محسن اکبری تأکید کرد: شهروندان نباید صرفاً به تصاویر رسیدهای بانکی ارسالشده در فضای مجازی اعتماد کنند و پیش از تحویل هرگونه کالای ارزشمند باید از انجام قطعی تراکنش و وصول وجه اطمینان حاصل کنند.