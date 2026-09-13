اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲روزه برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲روزه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل به ریاست قاضی حسینزاده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲روزه، دیروز در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل به ریاست قاضی حسینزاده و با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران و عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و دادخواهان و وکلای آنها در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی حسینزاده در این جلسه گفت: جلسه این شعبه با تصدی ریاست دادگاه تشکیل شده و موضوع جلسه حاضر، دادخواهی ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفر از ایرانیان به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن و همچنین سردمداران رژیم صهیونیستی به خواسته مطالبه خسارت معنوی ناشی از تجاوز نامشروع و غیرقانونی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: در پرونده حاضر آنچه موضوع دادخواهی قرار گرفته ایرانیانی هستند که در پی تجاوز به خاک کشور در جریان جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا و متعاقبا اقدامات این دو رژیم، دچار آسیب و صدمه شدهاند. دادگاه حقوقی تهران وفق قوانین و مقررات موضوعه حاضر خود را صالح و شایسته به رسیدگی به دعوای حاضر میداند.
قاضی ضمن تشریح مبانی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، گفت: موضوع پرونده حاضر صرفاً بحث تجاوز به تمامیت ارضی کشور در طول جنگ ۱۲روزه و متعاقباً اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و سرزمین و حاکمیت ایران است.
پس از سخنان دادرسی شعبه 55 دادگاه امور بینالملل حمیدرضا محمدی، امین ساکی و هادی نوروزی وکلای شکات، دفاعیات خود را مطرح کردند.
در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از جنایات جنگی و پیامدهای حملات نظامی علیه مردم و مناطق غیرنظامی پخش شد. این ویدیو، بخشهایی از آثار ویرانگر حملات و خسارات و آسیبهای واردشده به شهروندان و زیرساختهای غیرنظامی در جریان جنگ ۱۲روزه را به تصویر میکشید.
همچنین، سید علیرضا صدیقی صابر برادر پنج شهید و برادر شهید دانشمند، حمیده شهباز همسر شهید عسگری، سبحان کشاورز برادر شهید کشاورز، همسر شهید عظیم اسماعیلی، همسر شهید سالار محرابی، زهرا نوری همسر جانباز ابوالفضل امامیپور، پدر شهید محراب بشارتی و پدر شهید ذاکری به طرح شکایت و بیان اظهارات خود پرداختند.
قاضی حسینزاده در پایان جلسه دادرسی، گفت: براساس گزارش مدیر دفتر دادگاه ابلاغیههای مربوط به جلسه حاضر برای خواندگان ارسال شده و نسخ ثانی ابلاغیهها نیز واصل شده است. خواندگان دعوی حاضر براساس گزارش واصله از جلسه امروز مطلع بودهاند، اما هیچیک لایحهای ارسال نکردهاند.
رئیس دادگاه ادامه داد: رژیم صهیونیستی و رژیم ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ ۱۲روزه، در بدو امر مرتکب نقض بنیادیترین حقوق انسانی یعنی حق حیات شدند. این رژیمها با امساک غیرقانونی و تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و نیز گرفتن جانهای بسیاری از ایرانیان بدون وجود دلیل موجه و قانعکننده، به حمله مبادرت کردند و این حمله مصداق بارزی از تجاوز موضوع ماده ۵ منشور سازمان ملل متحد است.
وی با اشاره به مواضع رئیسجمهور کنونی ایالات متحده آمریکا افزود: رئیسجمهور کنونی ایالات متحده آمریکا به عنوان فردی متوهم در قالب پیامهای مجازی و توییتهای متعدد اذعان داشته است که در یک شب تمدن ایران را برهم خواهیم زد، این در حالی است که تمدن ایران در یک شب ایجاد نشده است که بتوان آن را در یک شب نابود کرد.
حسینزاده ادامه داد: جنایتهایی نظیر جنایت مدرسه شجره طیبه میناب که لکه ننگی بر تاریخ سیاه این رژیم خواهد بود و با مساعدت و کمک برخی از کشورهای بهاصطلاح کوچک حاشیه خلیجفارس انجام شد تحت هیچ شرایطی از یاد ایرانیان خارج نخواهد شد. این جنایت به عنوان یک برگ جنایت در تاریخ حقوق بشر باقی خواهد ماند. وی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲روزه گفت: رژیم صهیونیستی به عنوان خوانده دعوا، با راهبری مستقیم ایالات متحده آمریکا، طی دو مرحله بهویژه در مرحله نخست جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مرتکب مجموعه قابلتوجهی از جنایتهای بینالمللی و نقضهای گسترده و فاحش حقوق بشری شده است.
قاضی حسینزاده افزود: نقش برخی از کشورهای اروپایی در این تجاوز آشکار با حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه رصدهای اطلاعاتی مقامهای امنیتی کشور محرز و مسلم شده است، این موضوع نیز میتواند در جریان رسیدگی مورد توجه محکمه قرار گیرد و آنها نیز باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به نقش برخی جریانهای سیاسی و افراد وابسته به رژیم پهلوی در تحولات جنگ ۱۲روزه اظهار داشت: نقش غیرقابلانکار فرزند ملعون پهلوی در کشاندن مردم به خیابانها و همچنین تحریک سردمدار متوهم رژیم آمریکا برای حمله به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ۱۲روزه امری است که نشان میدهد صرفاً نام ایران را بر دوش میکشد و مزدوری بیش نیست.
رئیس دادگاه همچنین با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد و همچنین شواهد موجود، به صراحت نشاندهنده نقشهای گسترده کشورهای مرتجع منطقه خلیجفارس در پشتیبانی و حمایت از اقدامات صورتگرفته در جریان جنگ ۱۲روزه است.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲روزه بهصراحت دیدیم که کشورهای مرتجع منطقه خلیج فارس و پایگاههای موجود در این کشورها، همچنان همان نقش مستمر را ایفا کردند. این نقش در قالب عملیاتهای دفاعی و نیز بعضاً عملیاتهای آفندی پنهان محقق شده است.
قاضی حسینزاده تأکید کرد: موضوع قتل و کشتارها نیز میبایست در چارچوب دعوا و با رعایت موازین قانونی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین گفت: رژیم صهیونیستی در قالب جنگ ۱۲روزه، با ارتکاب جنایتهایی نظیر حمله به زندان اوین و به شهادت رساندن تعدادی از وکلا، کارکنان زندان، زندانیان و مردم عادی که برای انجام امور خود به آنجا مراجعه کرده بودند مرتکب جنایتی شد که در صفحه تاریخ باقی خواهد ماند.
رئیس دادگاه همچنین حمله به تأسیسات هستهای ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: حمله به تأسیسات هستهای ما نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. براساس مستندات موجود در این پرونده فعالیت این تأسیسات کاملاً صلحآمیز بوده است.
وی افزود: ما مستندات متعددی از نهادهای ذیربط ارائه کردهایم که نشاندهنده صلحآمیز بودن این فعالیتهاست. همچنین بازرسیهای متعدد، دقیق و سختگیرانهای از تأسیسات هستهای ایران انجام شده و هیچ نقطه پنهانی در این تأسیسات وجود نداشته است. با وجود این به بهانهای که متأسفانه نتیجه آن اضمحلال حاکمیت مورد نظر متجاوزان بود و در عمل نتیجهای عکس داشت، به کشور حمله شد و این اتفاقات رقم خورد.
وی حمله به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را نیز از دیگر موارد مهم دانست و گفت: حمله به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از غیرقابلانکارترین جنایتها علیه غیرنظامیان است و از جمله افعالی است که باید در چارچوب این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شعبه رسیدگیکننده در پایان تصریح کرد: تمامی این موارد در دادگاه حاضر در قالب پروندههای مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دادگاه خود را مکلف میداند با کمال بیطرفی و استقلال به این پرونده رسیدگی کند و پرونده را مفتوح نگه دارد. انشاءالله جلسات بعدی رسیدگی نیز به اطلاع خواهد رسید.