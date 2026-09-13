کد خبر: ۳۳۷۹۲۳
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
تخریب به جای جبران نقص کارنامه
محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم: «حدود ده سال در خدمت شهید رئیسی بودم، کسی که نزدیک به چهار دهه برجستهترین مسندها و مسئولیتهای مدیریتی و حاکمیتی را در اختیار داشت. ذهن پویا، دقتنظر، اشراف، تمرکز، توان مدیریتی، جامعالاطرافی، تدبیر و نگاه راهبردی رئیسی عزیز برای همگان اثبات شده بود. نمیتوانید نقص کارنامهتان را با کارشناسان اجارهای، دلقکبازی، ننربازی و پولپاشی جبران کنید. برای دیدهشدن راههای بهتری هم هست.»
پاسخ به «مذاکره نکنیم، چه کنیم؟»
محمد رستمپور: «وسط محاصره دریایی، شهرداری تهران تصمیم گرفته قیمت کالاهای اساسی رو در میادین ترهبار، ۷ ماه ثابت نگه داره. پاسخ عملی به «مذاکره نکنیم، چه کنیم.»
ترامپ و تنگههای بسته
محمدعلی رجبی، کارتونیست کشورمان این طرح را همزمان با بستهشدن تنگه هرمز و بابالمندب منتشر کرد.
هنر یا خیانت؟
مهدیه شادمانی با اشاره به سخنان سخیف یک بازیگر در جشنواره ونیز نوشت: «آقایان مسئول در کمیسیون فرهنگی مجلس! ایکاش یک بار هم به وظیفه خود در حوزه فرهنگ عمل میکردید و پاسخ میدادید کجای این «خیانت» سربازان فرهنگی دشمن، هنوز برایتان مبهم است که قانونی برای برخورد نمینویسید؟ امثال این سلبریتیهای تازه به دوران رسیده، وقتی پای منافع اربابان غربی وسط میآید، اینطور در جشنوارههای خارجی، برای «حقوق زن» یقه میدرند و بغض میکنند؛ اما وقتی نوبت به دختران مظلوم مینابی و قربانیان بمبهای آمریکایی میرسد، زبانشان قفل میشود! این استاندارد دوگانه، «هنر» نیست؛ خیانت است.»
دنیای موازی سلبریتی ایرانی
امیرحسین سام، رئیس دانشکده پزشکی امپریال کالج لندن: «سخنان بغضآلود خانم بازیگر را پس از دریافت جایزه با بهت و حیرت تماشا کردم. گویی سلبریتی ایرانی در جهانی موازی زندگی میکند؛ جایی که در آن خبری از رنج مادران کودکان خاکسترشده میناب و مصیبت تحریمهای ظالمانه کودککشانِ متجاوز نیست. و البته «مرزبانان» جوانی که از خونشان «لاله» دمیده، در جان و دل سرزمینشان زندهاند، حتی اگر در کلام سلبریتیها غایب باشند.»
پدیدههای عجیب و غریب
کاربری نوشت: «بعید میدانم در دنیا کشوری باشد که بعد از دو جنگ و دهها هزار کشته، شهروندانش پشت تریبونهای سینمایی بایستند بدون اینکه حتی اشارهای به این فجایع در مقیاس جهانی کنند. از فرانکشتاینهای تولیدشده در آزمایشگاههای عملیات روانی اسرائیل جز این انتظار نمیرود.»
جبر جغرافیایی
کاربری نوشت: «جبر جغرافیایی فقط آنجایی که با کسانی هموطن هستم که میتوانستند در جشنوارههای کذایی غربی به عنوان وارثان یک ایران «ابرقدرت» و در جایگاه طلبکار از وحشیهای چشمآبی بهدلیل حمله و قتلعام عامدانه سخن بگویند تا اینکه به عنوان یک ایرانی تحقیرشده ...»
مرزبان ناصادق
میکائیل دیانی: «دختران دانشآموز میناب؛ دختران ورزشکار لامرد و پانصد و چند زنی که در حمله آمریکا به ایران شهید شدند هم زنان ایران بودند که مورد ظلم قرار گرفتند ولی خانم بازیگر هیچ مرزبان صادقی برای دفاع از آنان و دیگر زنان ایران نبود!»
دلیل؟ تجریه!
کاربری نوشت: «تجربه تاریخی نشان داده، آن کس که بخواهد کمر ملت ایران را بشکند، گردنش شکسته خواهد شد. باور نمیکنید از اسکندر مقدونی تا صدام حسین بپرسید!»