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کد خبر: ۳۳۷۹۲۲
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
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صعود تیم ملی بسکتبال به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی

تیم ملی بسکتبال با غلبه بر اردن و کسب دومین برد مرحله گروهی بازی‌های آسیایی، به مرحله یک‌چهارم صعود کرد.
تیم ملی بسکتبال مردان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال پنج‌نفره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برابر اردن به میدان رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ به پیروزی رسید. تیم ملی ایران کوارتر نخست را با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ به اردن واگذار کرد، اما در کوارتر دوم ۱۷ بر ۱۶ به برتری رسید تا دو تیم در پایان نیمه نخست در امتیاز ۳۶ برابر شوند. ملی‌پوشان ایران در کوارتر سوم عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند. 
در کوارتر چهارم نیز ایران ۱۸ بر ۱۶ برنده شد تا در مجموع با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ اردن را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهائی را به دست آورد. محمد جمشیدی با کسب ۳۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. جایگاه نهائی تیم ملی ایران در جدول گروه B پس از برگزاری دیدار قطر و چین‌تایپه مشخص خواهد شد. 

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