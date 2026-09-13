فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۹۲۱
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اعزام 11 دوومیدانی‌کار به ناگویا

یازده دوومیدانی‌کار ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند.
 بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی آیچی-ناگویا در ژاپن برگزار می‌شود. بر این اساس کاروان دوومیدانی ایران با ۱۱ ورزشکار شامل هفت مرد و چهار زن در این دوره از بازی‌ها حضور خواهد داشت. اسامی ورزشکاران اعزامی ایران به شرح زیر است:
مردان: محمدرضا طیبی- پرتاب وزنه، حسن عجمی- پرتاب وزنه، علی امیریان- ۸۰۰ متر، صادق صمیمی- پرتاب دیسک، حسین نوری-۱۵۰۰ متر، حسن تفتیان- ۱۰۰ متر، بنیامین یوسفی- ۱۰۰ و ۲۰۰ متر
زنان: زهرا صالحی- ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، فاطمه محیطی‌زاده- هفتگانه، ریحانه مبینی- پرش طول، مریم کاظمی- پرش سه‌گام.
این ورزشکاران پس از بیش از ۱۸ ماه حضور در اردو و شرکت در رقابت‌های مختلف از جمله مسابقات جایزه بزرگ، رکوردگیری‌های داخل اردو، رقابت‌های بین‌المللی بلاروس و مسابقات قهرمانی کشور در شیراز در فهرست نهائی اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

رؤیابافی تازه ظریف با نسخه‌ تکراری تسلیم‌ در برابر غرب!

پُرروها...!(گفت و شنود)

نفت‌کش‌ها در برابر نفت‌کش (مقاله وارده)

راز حمله «جریان ناکارآمد» به «کارنامه درخشان» شهید رئیسی

عملیات برق‌آسای یمن نمای قدرت عظیم جبهه مقاومت(یادداشت روز)

مرزهای خسروی و مهران باز هستند

اگر ضرب‌شست مقاومت عراق این است پس ضربه ایران چگونه است؟!

بقائی: عربستان و ژاپن را پاسخگو می‌کنیم

ایران و یمن با هرمز و باب‌المندب بر تجارت جهانی حکومت خواهند کرد

تبعات جنگ علیه ایران، دامن فرانسه را هم گرفت بازگشت جلیقه‌زردها به خیابان‌