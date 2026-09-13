اعزام 11 دوومیدانیکار به ناگویا
یازده دوومیدانیکار ایران برای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی آیچی-ناگویا در ژاپن برگزار میشود. بر این اساس کاروان دوومیدانی ایران با ۱۱ ورزشکار شامل هفت مرد و چهار زن در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت. اسامی ورزشکاران اعزامی ایران به شرح زیر است:
مردان: محمدرضا طیبی- پرتاب وزنه، حسن عجمی- پرتاب وزنه، علی امیریان- ۸۰۰ متر، صادق صمیمی- پرتاب دیسک، حسین نوری-۱۵۰۰ متر، حسن تفتیان- ۱۰۰ متر، بنیامین یوسفی- ۱۰۰ و ۲۰۰ متر
زنان: زهرا صالحی- ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، فاطمه محیطیزاده- هفتگانه، ریحانه مبینی- پرش طول، مریم کاظمی- پرش سهگام.
این ورزشکاران پس از بیش از ۱۸ ماه حضور در اردو و شرکت در رقابتهای مختلف از جمله مسابقات جایزه بزرگ، رکوردگیریهای داخل اردو، رقابتهای بینالمللی بلاروس و مسابقات قهرمانی کشور در شیراز در فهرست نهائی اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفتند.