آغاز ماجراجویی استقلال و تراکتور در قاره کهن

فوتبال باشگاهی آسیا از امروز وارد مرحله‌ای تازه می‌شود و استقلال و تراکتور به عنوان دو نماینده ایران در لیگ نخبگان، نخستین گام خود را برای عبور از مرحله گروهی برمی‌دارند؛ دو تیمی که با انگیزه‌های متفاوت اما یک هدف مشترک، یعنی حضور در جمع مدعیان آسیا، پا به این رقابت‌ها می‌گذارند.

فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از امروز آغاز می‌شود تا پس از حواشی و ابهام‌های فصل گذشته، بار دیگر فوتبال باشگاهی قاره کهن در بالاترین سطح خود به جریان بیفتد. استقلال و تراکتور که به عنوان نمایندگان ایران در این رقابت‌ها حضور دارند، در شرایطی کار خود را آغاز می‌کنند که هر دو تیم در لیگ داخلی نیز مدعی محسوب می‌شوند و از همین رو باید خود را برای رقابت در دو جبهه آماده کنند.

استقلال؛ فرصت جبران

استقلال امشب از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه بصره عراق از السد قطر میزبانی خواهد کرد؛ تیمی که از قدرت‌های سنتی فوتبال قطر محسوب می‌شود. آبی‌پوشان با توجه به اتفاقات فصل گذشته و حذف از لیگ قهرمانان آسیا ۲، این بار در سطح بالاتر به دنبال جبران هستند.

استقلال فصل جدید لیگ را نیز با شرایط قابل قبولی آغاز کرده است. این تیم پس از سه پیروزی متوالی، سه تساوی داشت اما در آخرین دیدار خود پیش از سفر به بصره، پیکان را شکست داد تا با روحیه‌ای بهتر راهی نخستین مسابقه آسیایی شود.

نکته قابل توجه استقلال، استفاده از بازیکنان جوان است؛ اتفاقی که ابتدا حاصل محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی بود اما به تدریج به یکی از نقاط قوت تیم تبدیل شد. آبی‌ها با تنها یک گل خورده، یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارند و با ۹ گل زده نیز در بخش هجومی آمار مناسبی ثبت کرده‌اند.

با این حال، السد حریفی نیست که بتوان با کمترین اشتباه مقابل آن ایستاد. استقلال برای موفقیت در آسیا بیش از هر چیز به تمرکز، نظم دفاعی و استفاده از فرصت‌های محدود گلزنی نیاز دارد.

تراکتور؛ مأموریت با طعم جبران

تراکتور نیز امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در دبی مأموریت آسیایی خود را آغاز خواهد کرد؛ مأموریتی که برای این تیم یک ویژگی ویژه دارد: فرصت انتقام از شباب الاهلی.

تراکتور فصل گذشته در نخستین حضور خود در لیگ نخبگان تا مرحله یک‌هشتم نهائی پیش رفت اما با شکست ۳ بر صفر برابر شباب الاهلی از ادامه رقابت‌ها بازماند. حالا قرعه بار دیگر همین حریف را در نخستین مسابقه مقابل پرشورها قرار داده و شاگردان جواد نکونام این فرصت را دارند که شروع فصل آسیایی خود را با عبور از همان تیمی رقم بزنند که مانع ادامه مسیرشان در دوره قبل شد.

تراکتور در لیگ داخلی نیز شروع قدرتمندی داشته و با پنج برد، یک مساوی و یک شکست از هفت مسابقه، در جمع مدعیان قرار دارد. شکست اخیر مقابل استقلال خوزستان نخستین باخت فصل این تیم بود، اما بعید است یک نتیجه، روند کلی تیمی را که در هفته‌های ابتدائی چهره‌ای مدعی از خود نشان داده، زیر سؤال ببرد.

دو نماینده، یک مأموریت

استقلال و تراکتور هر کدام با داستانی متفاوت وارد لیگ نخبگان می‌شوند؛ استقلال به دنبال جبران و اثبات توانایی‌های خود در سطح اول آسیاست و تراکتور با انگیزه انتقام و تکرار حضور در مراحل بالاتر به میدان می‌رود.

وجه مشترک هر دو تیم اما ضرورت شروع قدرتمند است. در رقابت‌های فشرده آسیایی، امتیازهای نخست ارزش مضاعفی دارند و تیمی که بتواند از همان هفته اول شخصیت خود را نشان دهد، شانس بیشتری برای ادامه مسیر خواهد داشت. حالا توپ در زمین استقلال و تراکتور است؛ دو نماینده‌ای که باید ثابت کنند فوتبال ایران همچنان حرف‌هایی جدی برای گفتن در سطح اول آسیا دارد. نخستین شب آسیایی می‌تواند شروع یک ماجراجویی بزرگ باشد؛ ماجراجویی‌ای که البته موفقیت در آن، بدون تمرکز، مدیریت فشار و استفاده حداکثری از فرصت‌ها ممکن نخواهد بود.