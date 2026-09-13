گندمها سر از دامداریها درآورد، دولت به دنبال واردات!
تأخیر طولانی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، موجب افزایش فروش این محصول راهبردی به دامداریها شده و حالا دولت به دنبال واردات این محصول است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر فتحی؛ معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره افزایش مصرف گندم در دامداریها اظهار کرد: «امسال
۹۰۰ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان به مصرف دامها رسید که این رقم ۴۰۰ هزار تن بیش از سال گذشته است.»
لازم به یادآوری است؛ خریداری نسیه گندم کشاورزان توسط دولت، از ابتدای فروردین؛ یعنی زمان خرید تضمینی، شروع شد و دولت پول کشاورزان را با تأخیرهای چندماهه پرداخت کرد؛ بهطوری که هنوز ۲۴ هزار میلیارد تومان پول گندمکاران را نداده است. این در حالی است که طبق قانون، پول کشاورزان باید ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود.
۲۴ هزار میلیارد تومان میتواند مصرف خوراک جو
دو میلیون و ۷۰۰ هزار رأس گوسفند پرواری را در سال تأمین کند. در دیگر سو، دامدار نهاده را کیلویی ۸۰ هزار تومان و نقد خریداری میکند. این رقم ۳۰ هزار تومان بیشتر از پولی است که دولت به گندمکار میدهد.
وزارت جهاد کشاورزی، با وجود اینکه از تولید
۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم خبر میدهد، اما ظاهراً دولت فقط هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان را از آنها خریداری کرده است؛ یعنی ۵۷ درصد تولید. این در حالی است که گندم مصرفی نان کشور، ۱۰ میلیون تن است. بنابراین، دولت با ادعای واردات گندم صنف و صنعت، ثبت سفارش واردات گندم را این هفته کلید زده تا از کشاورزان خارجی، خرید کند! ابراهیم مرادزاده؛ کارشناس ارشد کشاورزی گفت: «وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه تولید داخل را با قیمتگذاریهای نامناسب در دامداریها هدر دهد یا کشاورزان را عملاً مجبور کند محصول خود را در کشورهای همسایه بفروشند، با اتخاذ سیاست درست، نیاز خود را از محل تولید داخلی تأمین کند.
گفتنی است؛ گزارشهایی وجود دارد که گندم ایران در کشور عراق کیلویی ۸۰ هزار تومان فروخته میشود.