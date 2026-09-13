بنزین خودروهای نوشماره لیتری ۱۰ هزار تومان شد
بنزین خودروهای نوشماره بالای یک میلیارد تومان، ۱۰ هزار تومان شد و سهمیه ماهانه این خودروها ۱۱۰ لیتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ «عباس باصفا»، مدیر سامانه هوشمند، درباره سوخت خودروهای نوشماره گفت: ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ
۱۰ هزار تومان ماهانه در کارت هوشمند سوخت خودروهای سواری شخصی نوشماره شارژ میشود. خودروهای نوشماره بالای یک میلیارد تومان، سهمیه نرخ یک و دو به آنها تعلق نمیگیرد.
وی درباره سهمیه وانتبارها نیز گفت: وانتبارها سهمیههای متفاوتی دارند. دوگانهسوز، بنزینسوز، کممصرف و پرمصرف داریم که سهمیه آنها متفاوت است. این خودروها از ۶۰ لیتر گرفته تا ۱۱۰ لیتر سهمیه دارند و برخی نیز ۲۰۰ تا ۴۰۰ لیتر سوخت با نرخ یک دریافت کردهاند.
باصفا توضیح داد: در واقع سهمیه نرخ ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی به آنها تعلق نمیگیرد و مجموع نرخ یک و دو، یعنی ۱۱۰ لیتر، با نرخ سه (۱۰ هزار تومان) در کارت هوشمند سوخت آنها بهصورت ماهانه شارژ میشود. خودروهای زیر یک میلیارد تومان که تعدادشان کم است، سهمیه عادی دریافت میکنند.
وی که در یک گفتوگوی تلویزیونی سخن میگفت، افزود: سهمیه نرخ یک تا سه ماه ذخیره میشود که مجموع آن ۱۸۰ لیتر است.