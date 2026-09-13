درآمد نفتی ۱۴۰۵ ایران از ۱۵ میلیارد دلار عبور کرد
درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن رقم بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شهریورماه، از
۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس اطلاعات موثق، درآمد نفتی شهریورماه ایران از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گذر کرده است. پیش از این، در پنج ماه ابتدایی سال بیش از ۱۳ میلیارد دلار از فروش نفت ایران وارد کشور شده بود؛ بنابراین، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن رقم بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شهریورماه، از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.
گفتنی است، درآمد وصولی شهریورماه، بیش از هدفگذاری تعیینشده است و دست دولت را برای اقدام اقتصادی نظیر افزایش مبلغ کالابرگ باز میکند. قبلاً اعلام شده بود؛ فروش نفت کشور در چهار ماه اول سال همه مخارج ارزی دولت تا دیماه را پشتیبانی میکند.
طبق اطلاعات کسبشده از وزارت نفت، درآمد نفتی کشور در چهارماهه ابتدای امسال به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز بوده که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم یک و نیم
برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است.
طبق اسناد، درآمد نفتی بودجه در چهارماهه امسال، نهتنها بهطور کامل محقق شد؛ بلکه دو درصد هم بیش از رقم پیشبینیشده است. دولت در پایان سال گذشته، برای چهارماهه امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان برای درآمد نفتی در نظر گرفته بود، اما در چهارماهه اول سال ۹۱ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت ایران به بودجه تزریق شده است. این رقم، دو هزار میلیارد تومان از مقدار پیشبینیشده بیشتر است.
فروش نفت ایران قطع نشد
گفتنی است در هفتههای اخیر، برخی مسئولان با اظهارات غیرمسئولانه خود درباره وضعیت فروش نفت، به دشمنان کشور خوراک عملیات روانی دادند. این در حالی است که محسن پاکنژاد؛ وزیر نفت، پیش از این با رد توقف فروش نفت ایران با وجود حجم گسترده حملات به زیرساختهای دریایی، اظهار داشت: جزیره خارگ با مساحتی حدود ۲۳ تا ۲۴ کیلومتر، با بیش از ۵۵۰ مورد اصابت مواجه شد که این رقم بسیار چشمگیر است. با این حال، همکاران ما در شرایط بمباران، عملیات بارگیری کشتیها را با اقتدار ادامه دادند، در آن بازه زمانی، صادرات نفت با شرایط خوبی همراه بود و با محدودیت جدی مواجه نبود، حتی فرآیند افزایش قیمت نیز در آن دوران صورت گرفت.
او به چالشهای ناشی از محاصرههای دریایی پرداخت و گفت: با اتخاذ تدابیر گسترده، توانستیم این محاصره را پشتسر بگذاریم؛ بهگونهای که فرآیند فروش و تحویل نفت به مشتریان در مناطق بسیار دوردست (هزاران کیلومتر دورتر از خلیجفارس و دریای عمان) عملیاتی و اجرایی شد.
محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم با ارائه آمارهایی، آب سردی را بر سر دشمن ریخت و از فروش نفت گفت. او تصریح کرد: «در دوران آتشبس، محاصره دریایی را شکستیم و موفق به صادرات حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت شدیم. میزان فروش نفت به سطح پیش از تحریم بازگشته است؛ علاوه بر تخلیه ذخایر شناور، مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کردهایم که بهتدریج در حال افزایش است.»
بنابراین، آمارها حکایت از آن دارد که تاکنون، ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی کشور به حساب بانک مرکزی واریز و خزانه دلاری بانک مرکزی پُرتر شده است.