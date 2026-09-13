خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید نوشتافزار
مدیر مجمع ایراننوشت گفت: تولید محصولات مرتبط با صنعت نوشتافزار در کشور در سالهای اخیر رشد خوبی داشته و در برخی موارد به حدود ۸۰ درصد از بازار رسیده است.
«مهدی کلانتری» در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: در سالهای گذشته، تولید نوشتافزار بیشتر به طرحهایی مانند گل و بوته محدود بود، اما امروز با توسعه فناوری و ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، امکان تولید طرحهای متنوعتر و جذابتری فراهم شده است؛ طرحهایی که میتوانند ارتباط بیشتری با کودک و نوجوان برقرار کنند.
وی با بیان اینکه آینده صنعت نوشتافزار ایرانی - اسلامی در گرو توجه جدی به این صنعت است، افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت صنعت نوشتافزار در سالهای اخیر، توجه به محتوای محصولات عرضهشده به بازار است و همچنان معتقدیم که برای رشد این بخش باید روی محتوا تمرکز بیشتری داشته باشیم.
کلانتری با اشاره به اینکه مردم نسبت به گذشته توجه بیشتری به خرید کالای ایرانی دارند و اگر ببینند کالایی کیفیت مناسبی دارد، آن را خریداری میکنند و لزوماً به دنبال نمونه خارجی نیستند، ادامه داد: البته در برخی حوزهها که هنوز تعداد تولیدکنندگان یا میزان سرمایهگذاری کافی نیست، ضعفهایی وجود دارد، اما در مجموع بازار نوشتافزار به سمت استفاده بیشتر از محصولات ایرانی حرکت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه محتوای ایرانی روی محصولات نوشتافزار باید اذعان کرد که سهم این گروه از محصولات از بازار هنوز پایین است. بهطوریکه اگر این سهم را در سالهای گذشته یک یا دو درصد در نظر بگیریم، امروز به حدود ۲۰ درصد رسیدهایم، اما همین میزان نیز کافی نیست و باید در سالهای پیش رو افزایش یابد.
کلانتری با بیان اینکه ارتقای کیفی و محتوایی محصولات تولیدشده به بازار فروش آن نیز بستگی دارد، ادامه داد: اگر طراحیهای ایرانی روی محصولات نوشتافزار بازار فروش مناسبی داشته باشد، تولیدکنندگان به طرحهای بیشتر و بهتر ترغیب میشوند.
مدیر مجمع ایراننوشت رویکرد این نهاد را حمایت معنوی از تولیدکنندگان محصولات ایرانی در حوزه نوشتافزار عنوان کرد و ادامه داد: صنعت نوشتافزار هنوز در سیاستگذاریهای کلان، جایگاه و اهمیت واقعی خود را پیدا نکرده است و شاید از نظر عدد و حجم مالی، این صنعت در مقایسه با برخی حوزههای بزرگ اقتصادی رقم قابل توجهی به نظر نرسد، اما محصول آن مستقیماً با خانواده، کودک، آموزش و فرهنگ ارتباط دارد.