کارگردان سینما: ترامپ یک دزد فاسد دیوانه است

بهمن فرمان‌آرا، کارگردان سینمای ایران، در اظهاراتی رئیس‌جمهور آمریکا را دزد، فاسد و دیوانه دانست.

بهمن فرمان‌آرا، فیلم‌ساز و کارگردان سینما، در یک گفت‌وگوی ویدئویی در مورد دشمن ایران، یعنی آمریکا، عنوان کرد: «مخالف [کشور] ما یک دیوانه، دزد و فاسد است و به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا؛ هیچ‌چیز برایشان مهم نیست.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از زمان آغاز دو جنگ تحمیلی اخیر تاکنون، کسر قابل‌توجهی از سلبریتی‌های شاخص سینمایی از اظهارنظر صریح درباره خوی جنایتکار دولت تروریست آمریکا اجتناب کرده‌اند.