«صبح بیپایان» روایت زندگی شهید محمدتقی ارغوانی منتشر شد
کتاب «صبح بیپایان» به قلم زهرا خدائی با تکیه بر مستندات و پژوهش، زندگی شهید مدافع حرم محمدتقی ارغوانی را از کودکی تا حضور در سوریه، شهادت و بازگشت پیکرش به وطن روایت میکند.
کتاب «صبح بیپایان» که توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر شده، زندگینامه شهید محمدتقی ارغوانی است که با استفاده از مستندات و پژوهش در زندگی او به قلم تحریر درآمده است. «صبح بیپایان» با آشنایی و ازدواج نازلار و ایوب، مادر و پدر محمدتقی ارغوانی، آغاز میشود و بعد از عبوری سریع بر زندگی و پیشینه خانوادگی شهید به تولد و کودکی او میرسد. محمدتقی در روستای قوزیجاق از توابع زنجان به دنیا میآید و در ششسالگی برای ورود به مدرسه همراه مادربزرگش راهی وردآورد میشود و همانجا میماند. در ادامه کتاب، خواننده با مسیر زندگی محمدتقی همراه میشود و در کوچهباغهای وردآورد قد میکشد و پستیها و بلندیها را سپری میکند و رسیدنش تا آن رؤیای صادقه را میپیماید. ارغوانی در جوانی کارمند روابط عمومی شهرداری تهران میشود و با شدت گرفتن جنگ سوریه به خیل مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها میپیوندد و ۲۲ بهمن ۱۳۹۴، در آن صبحِ بیپایان به شهادت میرسد. در این کتاب تمام مراحل زندگی شهید ارغوانی از کودکی تا شهادت و بازگشت پیکرش به وطن روایت میشود.