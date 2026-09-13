برزو ارجمند، بازیگر وطن‌فروش و جنگ‌طلب که پیش‌تر در مقابل دوربین اینترنشنال، از انتظار برای «آن وقت لعنتی» حمله نظامی به ایران می‌گفت، حالا هزینه اقامتش در خارج از کشور را به نام «هزینه پیکار» فاکتور کرده و با افزایش ۱۰ دلاری قیمت بلیت یک رویداد «مافیا» به اعتراض مخاطبانش پاسخ می‌دهد.

برزو ارجمند، بازیگر مهاجرت‌کرده و حامی گروهک سلطنت‌طلب، که قبلاً در تجمعات ضدایرانی و در مقابل دوربین اینترنشنال، از انتظار برای «کمک خارجی» و «فرا رسیدن آن وقت لعنتی» برای حمله نظامی آمریکا به ایران سخن می‌گفت، حالا با شکست این حملات و سرخورده شدن اپوزیسیون خارج‌نشین، به برگزاری رویداد مافیا و... برای تأمین هزینه‌هایش روی آورده است. او در واکنش به اعتراض مخاطبان نسبت به افزایش قیمت بلیت یک رویداد «مافیا» می‌گوید «پیکار هزینه دارد!» و توضیح می‌دهد که برای ادامه فعالیت و تأمین مخارج، باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد.

این اظهارات، نمایانگر تناقضی قابل تأمل است؛ این وطن‌فروشان که قبلاً از تغییرات بزرگ سیاسی، بازگشت به ایران و انتظار برای کمک خارجی صحبت می‌کردند، حالا با شکست تلاش‌هایشان در براندازی، کمک مالی نیروهای خارجی را از دست داده‌اند و برای تداوم فعالیت‌ها و ادامه حیاتشان، ناچارند بلیت رویداد مافیا را گران کنند یا از کیفیت غذا بکاهند!

البته لازم به ذکر است که حتی ربع پهلوی و جریان سرخورده حامی او برای دیدار با وی به بلیت‌فروشی روی آورده‌اند.