اعتراف ژنرال آمریکایی به آسیبپذیری ارتش مقابل ایران
یک ژنرال ارشد آمریکایی در اعترافی کمسابقه، حملات ایران را عامل تغییر شیوه عملیات ارتش آمریکا دانست و گفت: واشنگتن باید پس از سالها اتکا به پایگاههای امن و متمرکز، دوباره «پنهان شدن» از دید دشمن را یاد بگیرد.
حملات ویرانگر ایران به پایگاههای آمریکا در نقاط مختلف غرب آسیا طی ماههای اخیر، راهبردهای نظامی واشنگتن را که به گفته یک ژنرال ارشد آمریکایی دیگر با شرایط میدان نبرد امروز همخوانی ندارد، زیر سؤال برده است. طبق گزارش وبگاه «میلیتاری تایمز»، جیمز پی. آیزنهاور، فرمانده فرماندهی تسلیحات ترکیبی ارتش آمریکا، در نشستی در پنتاگون گفت: ارتش این کشور در حال بازنگری در شیوه استتار و پنهانسازی نیروها و تجهیزات خود است.
ضرورت استتار و تغییر رویکرد در میدان نبرد مدرن
او با اشاره به تغییر شرایط میدان نبرد گفت: «پنهان شدن در مقابل دیدگان، به یک ضرورت در میدان نبرد مدرن تبدیل شده است.» آیزنهاور توضیح داد که ارتش آمریکا اکنون نسبت به عملیات در عراق و افغانستان، رویکرد متفاوتی در زمینه استقرار نیروها و حفظ پراکندگی آنها دارد و باید تلاش کند «شبیه چیزی به نظر برسد که نیست».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ابعاد واقعی خسارات واردشده به یکی از پایگاههای مهم آمریکا در خاورمیانه بر اثر حمله ایران، بهتدریج آشکار میشود. ایران در ۲۸ فوریه، پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کشور، پایگاه پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک و پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. پنتاگون در ابتدا اعلام کرد این حمله تأثیر عمدهای بر عملیات نظامی آمریکا نداشته است، اما روزنامه «والاستریت ژورنال» بعداً گزارش داد خسارت واردشده به این پایگاه حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دلیل و نیروی دریایی آمریکا نیز در یکی از صریحترین اظهارات رسمی درباره خسارات جنگ، در گفتوگو با خبرنگار «اپک تایمز» اذعان کرد که ایران «بحرین را بهشدت درهم کوبید.»
حملات مرگبار به پایگاههای آمریکا در اردن و کویت
پایگاههای گسترده و قابل شناسایی آمریکا در خاورمیانه نیز از زمان آغاز جنگ ایران بارها هدف حمله قرار گرفتهاند. در ماه ژوئیه، سه نظامی آمریکایی در پی حمله موشک بالستیک و پهپادی ایران به پایگاه هوائی «موافق السلطی» در اردن کشته شدند؛ حملهای که توانست از سامانههای پدافندی اطراف این پایگاه عبور کند. همچنین در ماه مارس، بر اثر اصابت یک پهپاد ایرانی به یک مرکز عملیات تاکتیکی در بندر «الشعیبه» کویت، شش نظامی آمریکایی کشته شدند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی در طول جنگهای عراق و افغانستان نیز با حملات خمپارهای و راکتی به پایگاههای خود مواجه بودند، اما در آن دوره با حملات دقیق و دوربرد موشکی و پهپادی به شکل کنونی روبهرو نبودند.
آیزنهاور گفت: «برای ۲۰ سال لازم نبود نگران چیزی باشیم که از آسمان میآید و در نتیجه بخشی از مهارتهایی را که در دوران جنگ سرد، در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، برای مقابله با دشمنانی که هواپیماهای بالثابت و توانایی شلیک آتش دقیق دوربرد داشتند آموزش دیده بودیم، از دست دادیم.»
پایان عصر برتری هوائی و کاهش شدید ذخایر موشکی
به گفته کلیگریئکو، پژوهشگر ارشد مرکز «استیمسون»، برتری هوائی آمریکا در جریان جنگ علیه تروریسم باعث شده بود پایگاههای این کشور عملاً به پناهگاههایی امن تبدیل شوند؛ جایی که واشنگتن میتوانست نیروها، تجهیزات و مراکز فرماندهی خود را بدون نگرانی دائمی از شناسایی و حمله هوائی متمرکز کند.
او گفت: «این پایگاهها پناهگاه بودند» و افزود که چنین وضعیتی از نظر تاریخی یک «استثنا» محسوب میشود.گریئکو تأکید کرد که ارتش آمریکا اکنون دوباره وارد دورهای از جنگ شده که در آن «خود پایگاه یک نقطه آسیبپذیر و چیزی است که دشمن میتواند به آن حمله کند».
طبق این گزارش، این آسیبپذیری با اتکای ارتش آمریکا به موشکهای رهگیر گرانقیمت برای مقابله با موشکهای بالستیک ایران و پهپادهای انتحاری ارزانقیمت، تشدید شده است؛ موضوعی که ذخایر موشکهای رهگیر آمریکا را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، آمریکا بین فوریه تا ژوئیه حدود ۶۵ درصد از ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده است. همچنین تعداد موشکهای رهگیر سامانه تاد از زمان آغاز جنگ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
معامله کارایی با بقا و بحران لجستیک در دیهگو گارسیا
گریئکو گفت: پراکنده کردن نیروها برای کاهش این آسیبپذیری هزینههایی نیز دارد. به جای آنکه سوخت، مهمات، غذا و سایر تجهیزات از طریق مراکز بزرگ و متمرکز منتقل شود، ارتش آمریکا ناچار است این منابع را در نقاط بیشتری توزیع کند که ممکن است فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند. او در اینباره اظهار داشت: «ما اکنون کارایی را با بقا معامله میکنیم.»
پس از وارد شدن خسارت به پایگاه بحرین، کشتیهای آمریکایی ناچار شدند برای تأمین نیازهای لجستیکی خود به جزیره «دیهگو گارسیا» در اقیانوس هند متکی شوند؛ جزیرهای که بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر با گروههای رزمی ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه فاصله دارد. این فاصله باعث شد نیروهای آمریکایی مجبور شوند سفارشهای غذایی خود را ۳۰ روز زودتر ثبت کنند؛ مسئلهای که با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن عملیات نظامی، مشکلاتی ایجاد کرده است.
آیزنهاور افزود: آموزشهای مرتبط با جنگ الکترومغناطیسی و پهپادی اکنون در تمامی سطوح ارتش آمریکا گنجانده شده است. به گفته او، نیروهای آمریکایی باید هم توانایی شناسایی موقعیت دشمن را پیدا کنند و هم یاد بگیرند چگونه در محیطی فعالیت کنند که خودشان نیز در معرض شناسایی و هدف قرار گرفتن قرار دارند.
به گزارش فارس، این تغییر رویکرد نشان میدهد حملات موشکی و پهپادی ایران، ارتش آمریکا را با واقعیتی متفاوت از جنگهای عراق و افغانستان روبهرو کرده است؛ واقعیتی که در آن برتری هوائی و پایگاههای بزرگ و متمرکز دیگر تضمینی برای امنیت نیروهای آمریکایی نیست و پنهان ماندن، پراکنده شدن و کاهش ردپای نظامی به بخشی ضروری از شیوه جدید عملیات واشنگتن تبدیل شده است.