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کد خبر: ۳۳۷۸۹۴
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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سفیر ایران در عراق:

مرزهای خسروی و مهران باز هستند

سفیر ایران در عراق گفت: مرزهای مهران و خسروی برای تردد باز هستند. 
«محمدکاظم آل‌صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفت‌وگو با تسنیم درباره رایزنی‌ها درخصوص بسته‌شدن مرزهای چزابه و شلمچه از سوی عراق گفت: در این خصوص با مسئولین رده‌بالای عراق در حال رایزنی هستیم، در زمان حاضر مرزهای مهران و خسروی برای تردد باز هستند. 
وی در ادامه تأکید کرد: گفته می‌شود این تصمیم توسط نخست‌وزیر محترم عراق در رابطه با عملیاتى که علیه عربستان از داخل خاک عراق انجام شده است، می‌باشد، اگر چنین چیزى هم اتفاق افتاده است، این مسئله ارتباط مستقیم با مرزها ندارد و هم‌اکنون تعداد زیادى از اتباع عراق که براى زیارت یا درمان به جمهورى اسلامى سفر کرده بودند، پشت مرزها مانده‌اند. 

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