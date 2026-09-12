با حفظ انسجام داخلی مقابل توطئه آمریکا بایستیم
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آمریکا بهدنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور است و نباید اجازه موفقیت به دشمن داد.
حجتالاسلام و المسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع فرماندهان بسیج تهران گفت: آمریکا بهدنبال این است که بین جریانهای داخل کشور اختلاف ایجاد کند و ما با حفظ انسجام نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند.
وی با تأکید بر لزوم تقویت و نمایش قدرت امنیتی کشور افزود: ملت مبعوثشده در جنگ اخیر، ایمان و عمل خود را نشان داد و با حضور در میدان، تابآوری داخلی را افزایش داد.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین طائب با تأکید بر اینکه باید عرصه را برای حضور همه مردم با سلایق و رنگهای مختلف در بسیج فراهم کنیم، بیان داشت: مقابله با تهدید نرم از وظایف بسیج است و ما باید در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطالبهگر باشیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به رزمایش بزرگ مردمی 313هزارنفری در تهران
در 27 شهریورماه جاری گفت: رزمایش میلیونی مردم جانفدا در کشور و تهران نشاندهنده ایستادگی و اقتدار مردم در برابر تهدیدات دشمن است و امنیت و تابآوری مردم را افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: اسرائیلیها منتظر فروپاشی خود در 80سالگی تأسیس این رژیم هستند و انشاءالله زودتر از زمانی که رهبر شهید انقلاب فرمودند، از بین خواهد رفت.