عطوان: آمریکا مقابل مقاومت دست بسته است
عطوان با بررسی اهمیت فتحالفتوح بزرگ انصارالله، گفت: ترامپ دیگر نه جرات تهدید ایران را دارد و نه مداخله در یمن.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقهای رای الیوم و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، در کلیپی که در یوتیوب و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، به تحولات اخیر در یمن و فتحالفتوح انصارالله پرداخته و گفت: بیایید درباره یمنیها و زلزله بزرگی که در تنگه باب المندب به پا کردند صحبت کنیم؛ جایی که نیروهای انصارالله بر ساحل غربی یمن مسلط شده و توانستند چندین شهر راهبردی را آزاد کنند که مهمترین آنها شهر المخا است که موجب تسلط کامل بر تنگه باب المندب میشود.
حکمرانی انصارالله
بر تنگه باب المندب
عطوان تاکید کرد: نیروهای انصارالله همچنین بر چندین جزیره از جمله جزیره پریم (میون) نیز سیطره یافتند و از نظر من در مرحله آینده، انصارالله بر هر کشتی که از تنگه باب المندب عبور کند، مالیات یا عوارض وضع خواهد کرد. امروز نیروهای انصارالله کاملاً بر باب المندب مسلط هستند و حق دارند که از کشتیهای عبوری پول بگیرند.
وی افزود که چرا مردم یمن با در اختیار داشتن تنگه راهبردی باب المندب باید گرسنگی بکشند و دشمنان به آنها گرسنگی بدهند؟ محاسبات دشمنان از قدرت و توانمندیهای یمن اشتباه بود و ذهنهای بزرگ یمنی و همچنین ایرانی بر نبرد در منطقه نظارت دارند و برنامهها و نقشهها را تعیین میکنند.
شلیک یمنیها
به قلب اقتصاد عربستان
این نویسنده فلسطینی در ادامه اظهار داشت: تحولات بسیار مهمی در منطقه در حال وقوع است و امروز یمنیها بر نقطه ضعف بزرگ عربستان متمرکز شدهاند که اقتصاد آن است. نیروهای انصارالله بر شرکت آرامکوی سعودی و زیرساختهای نفتی و خطوط لوله نفت عربستان تمرکز کردهاند.
عطوان خاطرنشان کرد: اهمیت این معادله جدید یمن علیه عربستان، در آن است که معادله ایران را در تنگه هرمز تکمیل میکند؛ زیرا عربستان سعودی طرحی جایگزین برای عبور نفتکشها از دریای سرخ، جیزان، نجران، از خمیس مشیط و تمام مناطق جنوب این کشور داشت تا نفت عربستان و همچنین سایر کشورهای خلیجفارس مستقیماً به کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا صادر شود.
بیهودگی ائتلاف مکه روشن شد
سردبیر روزنامه رای الیوم با اشاره به اینکه سیطره کامل نیروهای صنعا بر تنگه باب المندب این نقشه عربستان را ناکام میگذارد، گفت که انصارالله به خوبی از نقطه ضعف عربستان استفاده میکند و ما اینجا سؤال میکنیم توافق مکه که میان عربستان با ترکیه و پاکستان امضا شد اکنون کجاست و چه کمکی میکند؟ چرا کشورهایی که در ائتلاف مکه با عربستان همپیمان شدند در این بحران مداخله نمیکنند و در کنار ریاض نیستند؟
وی تصریح کرد: انگیزه ائتلاف مکه تماماً پول است و طرفهایی که در آن شرکت کردهاند هیچ تعهدی به چیزی که میگویند ندارند و نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند. اما مشکل اصلی عربستان اکنون است که آمریکا هم نمیخواهد به آن کمک کند.
ترامپ جرأت تکرار تجربه تلخ مداخله در یمن را ندارد
عطوان اظهار داشت: یک روزنامه معروف آمریکایی نزدیک به کاخ سفید گزارش داده که عربستان از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خواسته که در مقابله با انصارالله به ریاض کمک کند و نیروهای صنعا را در ساحل غربی و جنوب دریای سرخ متوقف سازد، اما ترامپ نپذیرفته است. این تحلیلگر عرب زبان تاکید کرد: ترامپ در میان باتلاق جنگ با ایران اکنون متوجه شده که فریب خورده و اسرائیل، آمریکا را از موشکهای رهگیر خود و پهپادها و مهمات استراتژیک تهی کرده است و امروز ترامپ میداند که آمریکا تسلیحات و ذخایر کافی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین قیمت نفت هم یک معضل دیگر برای ترامپ است. اکنون که من با شما صحبت میکنم قیمت هر بشکه نفت 105 دلار است و ممکن است فردا و پس فردا
به 110 و 120 دلار و همچنان بیشتر برسد. انصارالله بر تنگه باب المندب مسلط شده و تنگه هرمز هم تحت کنترل ایران است و سؤالی که همه از آمریکا میپرسند این است که شما چه کار کردهاید.
ترامپ مقابل ایران مانند موش شده و دیگر جرات تهدید ندارد
عبدالباری عطوان گفت: آمریکا هیچ کاری نتوانست بکند و در جنگ با ایران متحمل خسارات سنگینی شد. در همین زمینه اطلاعات جدیدی وجود دارد که نشان میدهد موشکهای ایرانی اکثر پایگاههای آمریکایی در خلیجفارس، به ویژه در بحرین را به طور کامل نابود کردهاند و بزرگترین پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در منطقه کاملاً نابود شده است.
این نویسنده فلسطینی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که ترامپ مجبور شده زبانش را قورت بدهد و مثل گربه و یا حتی موش شده است. سؤال ما اکنون این است که تهدیدات آمریکا کجاست؟ کنترل آن بر دریا کجاست؟ آیا توانست بر تنگه هرمز مسلط شود؟ مطلقاً نه. آمریکا امروز در میان چیزی قرار گرفته که از آن میترسید، یعنی یک جنگ فرسایشی طولانی مدت.
نتیجه جنگ بعد از 7 ماه
پیروزی ایران و شکست آمریکا بود
سردبیر روزنامه رای الیوم تصریح کرد: آمریکا که نتوانست به هدفش در سیطره بر تنگه هرمز برسد، در یمن مداخله نخواهد کرد و قبلاً تجربه شکست در این کشور را دارد. من اطلاعات جدیدی دارم که برای اولین بار به شما میگویم، اینکه انصارالله برنامههای زیادی دارد از جمله حمله به منطقه جداییطلب سومالی لند که تبدیل به پایگاه صهیونیستها شده و همچنین از سرگیری حملات خود به تلآویو، حیفا، بئرالسبع و دیمونا.
عبدالباری عطوان با اشاره به اینکه محور مقاومت به رهبری ایران برنامه و استراتژی دقیقی برای مقابله با پروژه صهیونیستی در منطقه دارد، گفت: من این حقیقت را به شما میگویم، اینکه آمریکا شکست خورده و ایران بعد از
7 ماه در این نبرد پیروز شد و اگر جنگ ادامه یابد تلفات آمریکاییها بسیار بیشتر خواهد شد. به گزارش تسنیم، وی در پایان این سخنان خود خطاب به کشورهای عربی و حکام آنها گفت که به آمریکا تکیه نکنید؛ زیرا آمریکا نه میتواند از شما محافظت کند و نه از خودش. آمریکا امروز در حال بررسی خروج کامل از غرب آسیاست و این یعنی اعتراف آشکار به شکست.