راز حمله «جریان ناکارآمد» به «کارنامه درخشان» شهید رئیسی

سرویس سیاسی-

بانیان مشکلات اقتصادی موجود برای پنهان‌سازی حقارت و ناکارآمدی خود، پروژه‌بگیران اجاره‌ای را علیه الگوی درخشان و ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی به خط کرده‌اند.

جریان ناکارآمد بعد از پخت‌وپز دلار ۲۳۵ هزار تومانی و ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای در تورم و رکود، این‌بار بلاگرنماها و پروژه‌بگیرهای اجاره‌ای فضای مجازی را به خط کرده تا با عملیات کثیف، به کارنامه درخشان شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی حمله کند؛ شهید جمهوری که رهبر شهیدمان بارها مدال افتخار خدمت‌رسانی او را ارج نهادند و در توصیف عملکرد دولت سیزدهم فرمودند: «اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، بنده احتمال زیاد می‌دهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل می‌شد.» اما حقیقت روشن‌تر از آن است که با گردوخاک چند چهره بی‌شناسنامه کدر شود.

راز اصلی این هجمه‌ها، فاصله بسیار زیاد و شکاف پرناشدنی میان کارنامه واقعی، عینی و ملموس دولت شهید رئیسی با عملکرد غیرقابل‌دفاع و خسارت‌بار مدعیان اصلاحات است. بانیان مشکلات اقتصادی امروز که در دوره مدیریت خود کشور را به گِل نشاندند و هنوز هم در مناصب مختلف جا خوش کرده‌اند، حالا تلاش می‌کنند با شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای و توهین به شهید مظلوم، حواس مردم را از واقعیت‌های اقتصادی پرت کنند.

وقتی پروژه‌بگیرها

جای کارشناسان را می‌گیرند

هنگامی که دست یک جریان سیاسی از آمار و ارقام واقعی و تحلیل‌های معتبر خالی می‌شود، متوسل شدن به سناریوهای مبتذل دور از انتظار نیست. هیچ کارشناس منصف و صاحب‌نام اقتصادی حاضر نیست اعتبار حرفه‌ای و دینی خود را برای بیان دروغ‌های شاخ‌دار و افتراهای سخیف قربانی کند.

دقیقاً به همین دلیل است که اتاق‌فکرهای حامی دولت، دست‌به‌دامن پروژه‌بگیران فضای مجازی و بلاگرنماهای کم‌سواد شده‌اند. در روزهای اخیر انتشار مصاحبه‌ای سفارشی از یک بلاگر اقتصادی که در آن با گستاخی و ادعاهای کذب محض تلاش کرده بود توانمندی و هوش مدیریتی شهید رئیسی را زیر سؤال ببرد، موجی از انزجار عمومی را به همراه داشت. مسئله اصلاً یک بلاگرنمای معلوم‌الحال نیست؛ بلکه مسئله اصلی جریان رسانه‌ای پنهان و حامیان پُشت‌پرده‌ای هستند که این پروژه تخریب را پشتیبانی مالی و هدایت خبری می‌کنند تا حقارت ساختاری خود را پشت این فضاسازی‌های ناشیانه بپوشانند.

موج واکنش‌ها

در حمایت از شهید رئیسی عزیز

انتشار این ادعاهای بی‌اساس با موج سنگینی از واکنش‌های حقوقی و روشنگرانه مسئولان، وزرا و چهره‌های شاخص همراه شد؛ مواضعی که صراحتاً نشان داد کارنامه غیرقابل‌دفاع مدعیان اصلاحات با هجمه به شهید رئیسی تطهیر نمی‌شود.

بنیاد شهید آیت‌الله رئیسی با طرح شکایت رسمی در مراجع قضائی، تمامی ادعاهای مطرح‌شده را کذب محض خواند و تاکید کرد که نسبت به حقوق رئیس‌جمهور شهید و پاسخ حقوقی به این افتراها تا آخر خواهد ایستاد.

علی نادری، مدیرعامل سابق ایرنا: «تولید و توزیع گسترده امثال این اراجیف از مسیر رسانه‌های وابسته به دفتر رئیس‌جمهور آن هم همزمان با دلار ۲۳۶ هزار تومانی، قابل انتظار بود. این ادعا خلاف واقع و نشر اکاذیب است و اقدام حقوقی لازم انجام خواهد شد.»

حمیدرضا غلام‌زاده، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران: «وقاحت حد و مرز ندارد؛ هم وقاحت رسانه‌ای که با حمایت برخی چهره‌ها ایجاد شده، هم وقاحت برنامه‌ای که به دنبال دیده شدن است و هم وقاحت کارشناسی که کج‌تابی می‌کند. پزشکیان را همین اطرافیان به مشکل خواهند انداخت.»

محسن افشارچی، استاندار سابق زنجان: «آن شهید بسیار دقیق، یادگیر، جدی، خوش‌حافظه، باهوش، با قدرت استنتاج بالا و مهم‌تر از همه خداترس بود؛ و این آخری چیزی است که تخریب‌کنندگان قطعا از آن بی‌بهره‌اند.»

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم نیز با یادآوری حافظه فوق‌العاده شهید رئیسی در مرور جزئیات پروژه‌ها گفت: «در جلسه هیئت دولت وقتی گزارش نیروگاهی می‌دادم، ایشان درصد دقیق پیشرفت جلسه قبل را یادآوری کردند. شهید رئیسی مشکلات را می‌فهمید اما نگرانی را به مردم منتقل نمی‌کرد. وظیفه مسئول را نگران بودن برای آرامش مردم می‌دانست.»

داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه هم با تشریح تسلط کامل شهید رئیسی بر مباحث اقتصادی خاطرنشان کرد: «ایشان قبل از جلسات ستاد اقتصادی، آمارهای ریز کالاها، وضعیت بازار ارز و بانک‌ها را رصد می‌کرد. حساسیت بالایی روی معیشت داشت و حتی با پیشنهاد افزایش محدود نرخ ارز بودجه یا قیمت حامل‌های انرژی به شدت مخالفت کرد تا فشار تورمی به مردم وارد نشود.»

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی: «گواهی می‌دهم یکی از نقاط قوت مهم شهید رئیسی درک بالا و توان فهم دقیق نکات پیچیده اقتصادی بود.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر سابق ارشاد: «در لسان رهبر شهید بیش از صد صفت در مراتب فضل، دانش و کارآمدی برای این شهید بیان شده است. وای به حال دروغگویان و حامیانشان از قیامت سختی که در انتظارشان است!»

ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه مجلس: «شهید رئیسی 10 سال رئیس سازمان بازرسی و 3 سال تولیت آستان قدس رضوی بود. سازمان بازرسی یعنی ناظر بر عملکرد مدیریتی و اقتصادی دستگاه‌های کشور. رهبر شهید تولیت مجموعه عظیم آستان با اموال و املاک فراوان را طبیعتاً به فردی بیگانه با اقتصاد نمی‌سپارند.»

علامت سؤال‌ بزرگ

درباره پشت‌پرده

یک برنامه‌سازی مشکوک؟!

در این میان، پرسش‌های جدی و بی‌جوابی در مقابل افکار عمومی قرار دارد. کدام مجموعه و چه دست‌های پنهانی پشت این پروژه‌ها قرار دارند که علی‌رغم تولید محتواهای انحرافی و ساختارشکن که سر از رسانه‌های معاند نظیر موساد اینترنشنال بیرون می‌آورد، همچنان آزادانه و بدون هیچ برخورد نظارتی به کار خود ادامه می‌دهند؟ تولید و ضبط چنین مصاحبه‌هایی در خارج از کشور، آن هم بی‌آنکه مشخص باشد هزینه‌های سنگین سفر، مجوزها و هماهنگی‌های آن از چه منبعی تامین شده، این فرض را تقویت می‌کند که پشتیبانی و هماهنگی فراتر از یک تهیه‌کننده عادی در جریان است. همزمانی این تخریب‌ها با اوج‌گیری نرخ دلار و نابسامانی‌های اقتصادی، نشان‌دهنده یک اتاق‌فرمان واحد برای حاشیه‌سازی است.

الگوی هزارروزه

بانیان دلار ۲۳۵ هزار تومانی به جای فرافکنی و اجیر کردن بلاگرهای بی‌سواد فجازی، بهتر است اولاً به مردم پاسخ دهند که چگونه اسب زین شده دولت شهید رئیسی را با بی‌کفایتی خود به هِن هِن انداختند و بعد از آن نگاهی به شاخص‌های ملموس اقتصادی بیندازند و از الگوی موفق دولت سیزدهم درس بگیرند! شهید رئیسی با «تکیه به ظرفیت‌های داخلی»، «تمرکز بر کارهای زیربنایی» و «فردا را قربانی امروز نکردن» پس از یک دهه، اقتصاد کشور را دوباره به ریل پیشرفت بازگرداند و یک «الگوی عینی و کارآمد» در مدیریت جهادی ارائه داد.

نگاهی به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که میانگین رشد اقتصادی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم به عدد نگران‌کننده منفی ۲.۰۵ درصد سقوط کرده بود، این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب با جهش‌های چشمگیر ۵.۶، ۵ و نزدیک به ۶ درصد مواجه شد تا میانگین رشد اقتصادی هزار روز خدمت دولت سیزدهم به ۵.۴ درصد برسد. در همین دوره زمانی، میانگین صادرات غیرنفتی کشور نیز با چرخش سکان مدیریت اجرائی به رقم ۵۰ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.

ابعاد ملموس‌تر این جهش اقتصادی را می‌توان در شاخص‌های عدالت اجتماعی و فقرزدایی دید؛ جایی که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، در طول این ۱۰۰۰ روز بیش از ۱۰ میلیون نفر از هموطنان از زیر خط فقر خارج شدند.

علاوه ‌بر این، طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی، شاخص نابرابری درآمدی یا همان ضریب جینی که نشان‌دهنده فاصله طبقاتی است، از ۰.۴۲ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۶ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که گواهی بر توجه ویژه شهید جمهور به اقشار ضعیف جامعه بود.

این آمارهای واقعی و غیرقابل‌انکار، سناریوی ترور شخصیت شهید رئیسی را که از مناظرات سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰ آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد، کاملاً ناکام می‌گذارد. ترور شخصیتی که بی‌شباهت به مظلومیت شهید بهشتی نیست، تنها به این دلیل رخ می‌دهد که محبوبیت آن شهید در میان طبقات مختلف مردم روزبه‌روز شفاف‌تر می‌شود؛ همان شهیدی که امام شهیدمان او را «امیرکبیر دوران» خواندند و بر ادامه کارهای باارزش دولت قبل تاکید داشتند.

ضرورت پاسخگویی تیم اطلاع‌رسانی و مدعیان وفاق

نکته اسف‌بارتر، استقبال و بازنشر گسترده این دروغ‌های شاخ‌دار توسط رسانه‌ منتسب به دفتر رئیس‌جمهور است. همین رسانه‌هایی که در برابر کوچک‌ترین و منصفانه‌ترین انتقادات اقتصادی، سراسیمه فریاد «ضرورت حفظ وحدت و وفاق ملی» سر می‌دهند، وقتی پای تخریب کارنامه شهید جمهور وسط می‌آید، زنجیروار به پخش اکاذیب یک پروژه بگیر می‌پردازند.

تیم اطلاع‌رسانی و دفتر رئیس‌جمهور باید در برابر این تناقض آشکار و رفتارهای مخرب رسانه‌های منتسب به خود پاسخگو باشند.

ملت ایران فراموش نخواهد کرد که خادم جمهور؛ شهید رئیسی عزیز چگونه با اخلاص و تلاش شبانه‌روزی، برای کشور کار کرد و امروز بانیان مشکلات اقتصادی موجود، عاجز از تکرار آن موفقیت‌ها، به گرد و خاک در فضای مجازی روی آورده‌اند.