پُرروها...!(گفت و شنود)

گفت: در خبرها آمده است که «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، تعدادی از بلاگرها را استخدام کرده است و به آن‌ها مأموریت داده که با توئیت‌ها و نوشته‌های خود، ترامپ را پیروز جنگ با ایران معرفی کنند!

گفتم: ولی تمام صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته دنیا، مخصوصاً کارشناسان آمریکایی و اروپایی، ترامپ را شکست‌خورده می‌دانند.

گفت: یکی از رسانه‌های آمریکایی نوشته است، این کار هگست برای سرپوش گذاشتن بر حقارت آمریکا در مقابل اقتدار مثال‌زدنی ایران است.

گفتم: ایول! پس بگو چرا این روزها غربگداهای داخلی خودمان هم برای سرپوش گذاشتن بر نابلدی‌ها و کارنامه بی‌دستاورد خود در مقابل کارنامه درخشان دولت شهید رئیسی، به چند بلاگر مزدور مأموریت حمله به دولت آن شهید بزرگوار را داده‌اند!

گفت: پیروزی‌های دولت شهید رئیسی در مقابله با کرونا، راه‌اندازی هزاران کارخانه و کارگاه تعطیل‌شده در دولت روحانی، «نه» به‌یادماندنی به آمریکا،

سر و سامان دادن به اقتصاد، پیوستن به بریکس و شانگهای، رشد اقتصادی، کنترل قیمت ارز و... حالا خود این غرب‌زده‌ها چه کرده‌اند؟! چرا به جای حمله به کارنامه درخشان شهید رئیسی، از کارنامه خودشان حرفی نمی‌زنند؟!

گفتم: یارو دورخیز کرد که با یک جهش سوار اسب شود، ولی محکم به زمین خورد! و جماعت از خنده روده‌بر شدند. یارو به جای شرمندگی پرسید؛ از کدوم هنرم خوشتون اومده؟ از پَرشم یا از دورخیزی که داشتم؟! گفتند؛ از پُررویی و روی زیادی که داری!