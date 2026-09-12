* یکی از سناریوهایی که همواره درباره مواجهه آمریکا و رژیم صهیونی با جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، تلاش برای ایجاد فشار چندلایه با هدف افزایش نارضایتی اجتماعی و ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت است. مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که هدف از این فشارها، تغییر رفتار و تسلیم ایران است. در کنار افزایش سواد رسانه‌ای، بهبود شرایط اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مبارزه جدی با فساد و افزایش شفافیت، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فضای مانور دشمن را محدود کند.

عزت‌منش

* قطعاً یکی از سرنوشت‌سازترین دوران تاریخ ایران سرافرازمان در شش ماه گذشته رقم خورد که طی آن یک ملت، تنها و صرفاً با اتکا به عنایات الهی و توانمندی‌های درونی و پشتکار نیرو‌های مسلح خود و فداکاری مردم مبعوث شده، در برابر قدرتمندترین ارتش جهان و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش، در مواجهه با یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ‌های تاریخ، مقاومت کرد و شکست و ناکامی را بر شیطان بزرگ و همپالگی‌هایش تحمیل کرد.

شهریاری

* خون پاک مجاهدان و مردم لبنان را نباید وجه‌المصالحه رقابت‌های رسانه‌ای و جناحی داخلی کرد. برخی طوری قلم می‌زنند که ظاهراً ایران به علی الطاهر حمله کرده نه رژیم صهیونی! جنگ همواره فراز و نشیب، شکست و پیروزی دارد و از این تجربه‌ها باید درس گرفت. حزب‌الله، یک تفکر است؛ مقاومت پیش از آن که تپه، موشک و سلاح باشد، یک اندیشه است. آسیب دیده، زخم برداشته، اما محکم و سرافراز پا برجاست.

رودبارییک

* به نوشته نشریه پولیتیکو، ترکیب نرخ بالای تورم، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی، واردات گوشت و پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران؛ محبوبیت دونالد ترامپ را در ایالت‌های کشاورزی به‌شدت کاهش داده است. تحلیلگران سیاسی وضعیت فعلی را با انتخابات سال ۲۰۰۶ مقایسه می‌کنند. دوره‌ای که خشم عمومی از جنگ در غرب‌آسیا و گران شدن بنزین باعث شکست سنگین جمهوری‌خواهان و تحویل کنترل هر دو مجلس کنگره به دموکرات‌ها شد.

نویدی

* علت اصلی عدم ورود پاکستان و ترکیه در درگیری بین یمن و عربستان این است که اگر ورود کنند باید منتظر زدن کشتی‌هایشان در باب‌المندب باشند.

الماسپور

* آمریکا و اسرائیل تمام توان نظامی خود را علیه ایران به کار گرفتند اما شکست سختی خوردند. سوزان رایس، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و مشاور پیشین امنیت ملی این کشور، با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونی در جنگ علیه ایران، هشدار داده که ناتوانی در تحقق اهداف اعلام‌شده، به تضعیف بازدارندگی آمریکا و زیر‌سؤال رفتن اعتبار قدرت نظامی این کشور در جهان منجر شده است.

دارابیگی

* در جنگ رمضان با هدف قرار گرفتن حدود ۹۸ نقطه از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، شاهد بودیم برخی تونل‌ها، پل‌ها و جاده‌های آسیب‌دیده در فاصله ۱۲ ساعت تا حداکثر دو روز ترمیم شدند. در ضمن ۱۱ پل ریلی در مسیر شرق به غرب و کریدورهای بین‌المللی هدف حملات قرار گرفتند. اما با اقدام سریع تیم‌های فنی و اجرائی، خدمات حمل‌ونقل بدون وقفه ادامه یافت. از همه مهم‌تر کامیون‌داران با غیرت مثال‌زدنی، شمار کامیون‌های خروجی از بندر چابهار را از ۲۵ کامیون در روز به بیش از هزار کامیون در روز رساندند. می‌خواهم بگویم چنین ملتی تسلیم شدنی نیست.

کویریان

* یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا می‌گوید؛ هگزت (وزیر جنگ)، فاسدترین و بی‌کفایت‌ترین مقام در کابینه ترامپ است که باید به‌خاطر جنایاتش در ایران محاکمه شود! او مجری سابق شبکه فاکس‌نیوز است که هیچ صلاحیتی برای این سمت ندارد و در حال نابود کردن ارتش ما و اعتبارمان در سراسر جهان است!

غفاری

* سیاست فشار حداکثری آمریکا اگرچه هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، اما نتوانسته تهران را از محیط پیرامونی و مناسبات قدرت‌های بزرگ آسیایی جدا کند. ایران طی سال‌های اخیر به سمت تقویت روابط با چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی حرکت کرده تا نشان دهد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محدود به رابطه فقط با غرب نیست.

میرده

* به گفته لاوروف، وزیر خارجه روسیه ۹۷ درصد تجارت بین‌المللی روسیه با ارزهایی مانند یوان چین و درهم امارات انجام می‌شود. وی گفته این روند با هدف جلوگیری از استفاده ابزاری از دلار برای اعمال فشار سیاسی و تحریم‌ها دنبال می‌شود. چرا دولتمردان ما این کار را به سامان نمی‌رسانند؟

رستم‌پور

* برای اولین بار در تاریخ ۲۰۰ ساله معاصر ایران، قوم سلمان فارسی درس عبرت فراموش نشدنی به آمریکا، صهیونیزم بین‌الملل و متحدان آن داد و طعم تلخ شکست را در کام گشاد آنان ریخت. این پیروزی تاریخی و فرهنگی و هویتی را با اتحاد ملی‌، انسجام اجتماعی و وحدت حول رهبری حفظ کنیم.

نیک‌آئین

* در این ایام که قیمت جهانی نفت ۱۰۰ دلار را رد کرده تقاضا می‌کنیم چند روز، فقط چند روز حرفی از پیشرفت در مذاکرات و دیپلماسی زده نشود، تا با افزایش قیمت نفت تمام محاسبات دشمن به هم بخورد. همین.

حیدرپناه

* اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آزمایش موشکیِ خاص و تحمیل عقب‌نشینی به ناوگان دریایی آمریکا، به شرط تثبیت و تکرارپذیری، تنها یک موفقیت تاکتیکی نیست، بلکه آغاز بازنویسی دور جدیدی از قواعد بازی در معادله قدرت منطقه به شمار می‌رود.

ارضی

* مطابق اخبار اعلام شده انصارالله یمن یک ارتش تجهیزات با دلار سعودی غنیمت گرفته است. جالبی ماجرا اینجاست که آقای شهید وعده داده بودند و فرمودند تجهیزاتی که به عربستان داده می‌شود جای نگرانی ندارد. چون در آینده به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.

الوندی

* ما در طول جنگ با شیطان بزرگ تسلیحات زیادی از آنها را هدف قرار داده و سرنگون کرده و یا به غنیمت گرفتیم؛ اما در روز ۱۷ شهریور، غنیمتی را شکار کردیم که طی آن یک سلاح نسل جدید و تازه رونمایی شده را به طور سالم در اختیار گرفتیم. ان‌شاءالله با مهندسی معکوس علیه شیطان به‌کار گرفته خواهد شد.

روحانی‌زاد

* آقای روحانی گفته اگر قرار باشد ۲۰ سال با قدرت‌های بزرگ بجنگیم، خب نظر مردم را بپرسیم. این سخن ایشان اتهام است چون ما در حال دفاع و مقاومتیم، برای دفاع، هیچ ملتی مخالف نیست و حکومت‌ها برای دفاع نظرسنجی نمی‌کنند. وی این‌جا برچسب جنگ‌طلبی به ملت و نظام زده است. همچنین با تعیین مدت ۲۰ سال، می‌خواهد ملت را بترساند اما زهی خیال باطل.

فخار

* آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه اظهار داشتند که از هر طیف، سلیقه، جناح و تفکری، صدایی بلند شود و عملی سر زند که وحدت‌شکن باشد و تصویر مقتدرانه ایران در اذهان جهانیان را مخدوش و تضعیف کند، خیانت، جرم و گناه است. حالا نوبت دستگاه قضایی است که طبق فرموده رئیس قوه، وارد عمل شده و بی‌مماشات به این اظهارات جامعه عمل بپوشاند.

متفکر

* پیشنهاد رفراندوم برای دفاع در مقابل دشمنی که رهبرت، فرماندهانت، دانشمندانت و هزاران نفر از مردمت را کشته و همچنان حمله می‌کند و به هیچ عهدی هم پای‌بند نیست از طرف هرکس باشد نه تنها قابل قبول نیست بلکه به شدت نیازمند ورود دستگاه‌ قضایی و اطلاعاتی برای رسیدگی به این پیشنهادهای مشکوک است.

علی‌نیا

* مشکل این است که عده‌ای فکر می‌کنند جنگ تمام شده است. یا برای پوشاندن ضعف خود به جای تمرکز روی اجنبی متجاوز، نزاع را به امور داخلی کشانده‌اند‌. این افراد دیرفهم یا کج‌فهم باید روزی چند بار نزد خود این جمله را تکرار کنند که جنگ تحمیلی دشمن تمام نشده است.

احمدپناه

* جای مرحوم صابری (گل آقا) این روزها خالی است که سخنان عجیب و غریب رئیس دولت دوازده را جمع کند و به عنوان طنز روز در مجله گل آقا چاپ کند! از لغو بالمره تحریم‌ها، واکسن کرونا که سوهان قم نیست، بذل و بخشش سکه بی‌زبان ملت بین برجامیان پرخسارت، اجرای سند مشکوک 2030، رفراندوم جنگ و...؟!

نوربخش مشهد

* ارزش ذخایر معدنی کشف‌شده کشور بیش از ۱,۴ تریلیون دلار برآورد شده است. این درحالی است که تنها ۳ تا ۵ درصد از عرصه‌های منابع طبیعی کشور اکتشاف قطعی شده و بخش قابل‌توجهی همچنان در انتظار اکتشاف است. غرض این که با سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه اکتشافات عمقی و بهره‌برداری از معادن دریایی، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم معدنی منطقه و جهان تبدیل شود.

تمیزی