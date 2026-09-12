«انقلابی خندان» در ایتالیا ؛ روایتی ایرانی از رهبر شهید انقلاب در بازار نشر این کشور
کتاب «انقلابی خندان» با عنوان ایتالیایی «Il rivoluzionario col sorriso» به زبان ایتالیایی ترجمه و منتشر شده است. این اثر با ترجمه نیکولا حسن دیکولا و عنوان کامل «برشهایی از زندگی رهبر شهید، آیتالله سیدعلی خامنهای» از سوی انتشارات «ماریو پاسکاله» منتشر شده و در فهرست برخی فروشگاههای کتاب ایتالیا قرار گرفته
است.
پیش از عرضه تجاری کتاب، مراسمی با عنوان «انقلابی خندان» در هشتم ژوئیه در تئاتر فلاویو رم برگزار شد. این برنامه با محوریت معرفی کتاب برگزار شد و در جریان آن فیلم ایرانی «خدای جنگ» نیز برای حاضران به نمایش درآمد. مؤسسه فرهنگی ایران در ایتالیا از برگزاری این برنامه خبر داده
است.
این رویداد در رسانه ایتالیایی «۲ duerighe» نیز بازتاب یافت. این رسانه در گزارشی با عنوان «انقلابی خندان؛ صدا دادن به مردمی که صدا ندارند» به برگزاری مراسم پرداخت. گزارش با اشاره به دشواری شناخت جامعه ایران از خلال اخبار و روایتهای رسانهای، بر اهمیت شنیدن روایتهای مستقیم درباره ایران تأکید کرده
است.
همچنین در حاشیه این برنامه، واکنشهایی از سوی برخی حاضران درباره فیلم «خدای جنگ» منتشر شده است. بر اساس گزارش مؤسسه فرهنگی ایران در ایتالیا، یکی از حاضران فیلم را از نظر داستان و جنبههای سینمایی مثبت ارزیابی کرده و فرد دیگری پیشنهاد اکران دوباره آن را مطرح کرده
است.
برای معرفی کتاب به مخاطبان ایتالیایی، کمپینی نیز در شبکههای اجتماعی راهاندازی شده که از خوانندگان خواسته است درباره این اثر ویدئو تهیه و آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کنند. ناشر و نهادهای مرتبط با معرفی اثر، برنامهای برای معرفی آن به مخاطبان ایتالیایی در فضای مجازی دنبال
کردهاند.
زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اینبار از مسیر یک اثر مکتوب و به زبان مخاطبان ایتالیایی روایت شده است.
برگزاری مراسم معرفی کتاب در رم، نمایش یک فیلم ایرانی در کنار این برنامه و تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم با خوانندگان ایتالیایی، نشان میدهد که این انتشار صرفاً به ترجمه و چاپ اثر محدود نمانده و با برنامههایی برای معرفی محتوای آن به مخاطبان اروپایی همراه شده
است.
در چنین شرایطی، انتشار روایتهایی درباره زندگی رهبر انقلاب در زبانهای اروپایی میتواند زمینه ورود تاریخ انقلاب اسلامی ایران به فضای گفتوگوی فرهنگی خارج از کشور را فراهم
کند.
با این حال، قرار گرفتن یک روایت ایرانی از زندگی رهبر شهید انقلاب در فهرست ناشران و کتابفروشیهای ایتالیا و برگزاری یک برنامه فرهنگی برای معرفی آن در شهر رم، از شکلگیری تلاشی مشخص برای عرضه این روایت در فضای فرهنگی اروپا حکایت دارد؛ تلاشی که میزان دامنه و ماندگاری آن را باید در ادامه مسیر انتشار و واکنش مخاطبان ایتالیایی سنجید و به نسبت آن کنشگری
کرد.
محمد محمدی افران