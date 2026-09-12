فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۸۸۰
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

راهکارهای مبارزه با هوای نفس و آرزوهای دراز(2)

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، راهکارهای مبارزه با هوای نفس و آرزوهای دراز کدام است؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: 1- جایگاه و اهمیت مبارزه با هوای نفس و آرزوهای دراز، 2- تعریف هوای نفس و آرزوهای دراز شامل: الف) تعریف نفس 2) حالات و مراتب نفس پرداختیم. اینک در بخش دوم دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
ج) نفس واحده
نتیجه‌گیری عقلانی و منطقی که از مراتب و حالات نفس می‌توان گرفت، این است که حقیقت نفس در انسان واحد است نه متعدد و متکثر، کما اینکه همین نفس واحده است که حالات و مراتب مختلفی را نیز به خود می‌گیرد. و اسامی مختلفی مانند: اماره، لوامه و مطمئنه را در هر مرحله‌ای پیدا می‌کند، اما در اصل و جوهره آن همان نفس واحده است که قابلیت‌ها و کارکردهای مختلفی را در شرایط و حالات مختلف حاصل می‌کند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقویها» و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را (آفرید) منظم ساخته و سپس فجور و تقوا(خیر و شرش) را به او الهام کرده است.(شمس- 6 و 7) 
بنابراین نفسی که به حالت تسویه و تعادل آفریده شده، امکان این را دارد که در مسیر خوبی‌ها و ارزش‌های والای انسانی به‌کار گرفته شود، در چنین شرایطی به مرتبه و مرحله نفس لوامه و سپس به مرتبه نفس مطمئنه تکامل پیدا می‌کند و در صورتی که در مسیر بدی‌ها و ضد ارزش‌ها به کارگیری شود، به مرحله «نفس اماره» انحطاط پیدا می‌کند. یعنی در حقیقت یک نفس به عنوان استعداد، ظرفیت و قابلیت وجود دارد که در مسیرها و جهت‌های مختلف، اشکال، حالات و مراتب گوناگونی شامل: نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه کسب می‌کند. در واقع نفس انسان دارای صفاتی است که بعضی از آنها مختص حیوانات است و برخی مخصوص فرشتگان. از ترکیب و اجتماع این دو دسته صفات است که حقیقت انسان به وجود می‌آید و از حیوانات و فرشتگان متمایز می‌شود. کمال و نقص انسان و سعادت و شقاوتش به کیفیت ارتباطات این صفات بستگی دارد. اگر صفات حیوانی انسان مطیع صفات ملکوتی او شود، سعادتمند است و اگر صفات ملکوتی او فرمانبر صفات حیوانی گردد، یقینا بدبخت و شقاوتمند خواهد بود.
د) جهاد (مبارزه) با هوای نفس
در بیان مفهوم جهاد و مبارزه با نفس گفته‌اند: کوششی است که انسان در مقابل انگیزه‌های طبیعی و تمایلات نفسانی خود به کار می‌برد، تا از آنها اطاعت نکند، و درصدد ارضای آن انگیزه‌ها بدون رعایت احکام عقل و شرع و مقررات اجتماعی برنیاید. این نوع کوشش بنا بر تعبیری در واقع سرکوب کردن غرائز و مشتهیات نفسانی است. از طرفی این نوع کوشش اختیاری و بدون اعمال فشار از خارج و از سوی دیگران است، و وسیله‌ای برای تقویت اراده و حفظ سلامت نفس و اعتلای روح انسان می‌باشد. (اخلاق و تربیت اسلامی، محمدحسن آموزگار، ص 181)
از خواهش‌های نفسانی در قرآن کریم به عنوان «هواء» نام برده شده و از صفت «هواء» مذمت‌های زیادی شده است. «ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل‌الله» خداوند به حضرت داود(ع) می‌فرماید: تابع هوای نفس خودت مباش که تو را از راه خدا منحرف می‌کند.(ص-26) از طرفی پیروی از هواهای نفسانی به حدی فرساینده و تباه‌کننده است که به صورت معبود و خدای هواپرستان درمی‌آید و سقوط و انحطاط و تباهی را به دنبال دارد. خداوند می‌فرماید: «افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم» آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را به عنوان خداوند و معبود برگزید، و خداوند او را علی‌رغم اینکه به وجود خالق هستی آگاه بود ولی عناد می‌ورزید، گمراه نمود. (جاثیه- 25) 
آری هواپرستی در نهایت به خودپرستی و کفر می‌انجامد، و راهکار ضروری برای کنترل خواهش‌های نفسانی، جهاد و مبارزه با آن در چارچوب اوامر و نواهی الهی است، همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «المجاهد من جاهد نفسه فی طاعه‌الله» مجاهد کسی است که در مسیر اطاعت خداوند با نفس خود جهاد کند (نهج‌الفصاحه، کلام 3076) همچنین آن حضرت می‌فرماید: «مومن با پنج دشواری روبه‌رو است: 1- حسادت سایر مومنان 2- خشم منافقان 3- مبارزه و مقاتله با کافران 4- گمراه‌کنندگی شیطان 5- کشمکش با نفس خود. مرحوم فیض کاشانی از این روایات نبوی در خصوص جهاد با نفس چنین نتیجه‌ای استنباط می‌کند: «فبین ان‌ النفس عدو منازع یجب مجاهدته» پس روشن شد که نفس دشمنی ستیزه‌جو است، و واجب است که در مقابل آن پیکار نمایند. (محجه البیضاء، ج 5، ص 113)
3- راهکارهای جهاد با هوای نفس
اگر انسان تسلیم خدای متعال باشد و آینه دل را با معرفت از زنگار گناه و شرک و ریا پاک گرداند، نور حقیقت حق تعالی در قلب او تجلی می‌یابد و هوای نفس او مغلوب می‌گردد. گام اول برای تحقق این منظور، بیداری دل از خواب غفلت و توجه کردن به غافل بودن خویش می‌باشد که عارفان از آن به «یقظه» تعبیر می‌کنند. عرفا برای کسانی که به مرحله یقظه یا بیداری رسیده‌اند، راهکارها و مراحلی را جهت غلبه بر هوای نفس و خودسازی و تهذیب نفس جهت وصول به قرب الهی معرفی کرده‌اند که در اینجا به نحو اجمال به اهم آنها می‌پردازیم: 
(ادامه دارد)

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

معجزه مقاومت! یمن یک‌روزه ورق را برگرداند

نُهپاد...!(گفت و شنود)

درس‌های یمن برای دانشگاه‌های نظامی جهان(یادداشت روز)

چگونه شیطان‌پرستی را ترویج می‌کنند؟

پختن زباله در آشپزخانه کاسبان ابتذال!

آیا هنوز نوبت خروج ایران از NPT فرا نرسیده است؟!

آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر(ع)(حکایت خوبان)

نشست بی‌حاصل شورای امنیت درباره ایران از مخالفت روسیه و چین تا ادعاهای آمریکا و حامیانش

«صداوسیما را کسی نمی‌بیند» پس چرا این‌همه درباره‌اش تصمیم می‌گیرید؟

سودمند نبودن بستگان و فرزندان در قیامت(در پرتو وحی)