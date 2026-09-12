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کد خبر: ۳۳۷۸۷۶
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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نایب ‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی:

با کمبود معلم نمی‌توان انتظار داشت که آموزش و پرورش به کیفیت مطلوب برسد

همدان- خبرنگار کیهان:
 نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود ۳۰۰ هزار معلم در کشور گفت: با این کمبود نیرو نمی‌توان انتظار داشت آموزش و پرورش به کیفیت مطلوب برسد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در ششمین دوره تربیت مربی مربیان پیش‌دبستانی در مجتمع شهید آیت‌الله مدنی همدان با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش و پرورش، گفت: به دلیل کمبود نیرو، برخی از کلاس‌های درسی که حداکثر باید ۲۵ دانش‌آموز داشته باشد با ۳۵ دانش‌آموز تشکیل می‌شود و در برخی مدارس حتی نیروی خدماتی نیز نداریم تا چه رسد به کادر اجرائی مورد نیاز.
وی افزود: باید کیفیت مدارس دولتی آنچنان ارتقا یابد تا خانواده‌ها انتخاب واقعی‌شان مدارس دولتی باشد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با دولت‌های قبل مخالفت کرده‌ام، تصریح کرد: من این تفکر را که آموزش و پرورش را به بخش خصوصی بسپاریم، قبول ندارم. آموزش و پرورش متعلق به همه مردم ایران است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت فرهنگیان اظهار کرد: معلم باید متناسب با جایگاه خود از حقوق و مزایای مناسب برخوردار باشد. در دوره وزارت من سهم آموزش و پرورش از بودجه حدود ۱۵.۶ درصد بود، اما امروز این سهم به کمتر از ۹ درصد رسیده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در طرح‌های مختلف آموزش و پرورش گفت: مجلس برای به‌کارگیری این نیروها مجوزهای لازم را پیش‌بینی کرده و در حال پیگیری موضوع با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از سوی دولت است.

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