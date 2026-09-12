استاندار همدان: استان همدان در حوزه سرمایهگذاری توفیقات خوبی داشته است
همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان یکی از توفیقات استان را در حوزه سرمایهگذاری دانست و گفت: در زمینه تسهیل صدور مجوزها و سرعتبخشی به فرآیندهای سرمایهگذاری اقدامات خوبی انجام شده و دیوانسالاری در این بخش تا حد زیادی کاهش یافته است.
حمید ملانوری شمسی در جمع خبرنگاران در سالن شهدای استانداری افزود: با وجود شرایط موجود و فضای جنگی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی همچنان برای اجرای طرحهای اقتصادی در استان اعلام آمادگی میکنند.
وی با اشاره به برخی طرحهای در حال اجرا گفت: سرمایهگذاری برای ایجاد ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و طرح خمیر الکترود در ملایر آغاز شده است؛ همچنین پروژه فرومنگنز در اسدآباد که با مشکل مواجه بود رفع مانع شده و سرمایهگذاران خارجی نیز فرآوری پای مرغ را آغاز کردهاند.
استاندار همدان ادامه داد: برای توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد ۶ شهرک تخصصی محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دادهایم و دستگاههای مربوط مکلف شدهاند این موضوع را دنبال کنند.
وی با اشاره به شهرک تخصصی گل و گیاه، عنوان کرد: به دنبال ایجاد نخستین پایانه صادرات گل و گیاه هستیم؛ همچنین محصولاتی مانند گردو، انگور، گشنیز و رازیانه نیز در قالب شهرکهای تخصصی مورد توجه قرار گرفتهاند تا محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید و عرضه شوند.
پیشرفت پروژههای مسکن در همدان
استاندار همدان با اشاره به تصمیمات خوبی که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان اتخاذ شد، گفت: در جریان این سفر بر پیشتازی همدان در الحاق زمین، فعالسازی پروژهها، تأمین منابع و سرعتبخشی به اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی تأکید شد.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای مسکن در کوی پرواز گفت: مسائل کوی پرواز پس از جلسه مسکن و با حضور وزیر راه و شهرسازی به صورت جداگانه با ثبتنامکنندگان بررسی شد و مقرر شد مسائل موجود پیگیری شود.
ملانوری با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی در کوی پرواز در حال احداث است گفت: این تعداد واحد جمعیت قابل توجهی را در خود جای میدهد و عملاً یک شهرستان را شامل میشود، بنابراین باید خدمات زیربنایی و روبنایی متناسب با آن نیز فراهم
شود.
ملانوری یکی از اقدامات مهم استان از سال گذشته را تلاش برای خانهدار شدن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و دهکهای یک تا چهار عنوان کرد و گفت: تکلیف کردهایم برای این گروهها راهکار تأمین منابع پیدا شود تا بتوانند صاحب خانه شوند.
قرارگاه نظارت بر بازار
استاندار همدان با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت مدیران کل، دستگاههای اجرائی و سایر مجموعهها، قرارگاه نظارت بر بازار را تشکیل دادیم، گفت: در حال حاضر ۸۰ تیم نظارتی در استان فعال هستند و با احتساب شهرستانها قریب به ۳۰۰ تیم در حوزه نظارت و بازرسی فعالیت میکنند.
آخرین وضعیت کنارگذر غربی همدان
ملانوری درباره آخرین وضعیت کنارگذر غربی همدان گفت: برای تکمیل این طرح، تملک زمینها در حال انجام است.
وی افزود: اجرای این طرح به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد و باید درباره ادامه مسیر و نحوه بهرهبرداری از قطعهای که زیرسازی و بخشی از آسفالت آن انجام شده، تصمیمگیری شود.