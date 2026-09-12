نهادهای فرهنگی از روزمرگی فاصله بگیرند/ مصونیت نباید مانع اجرای یکسان قانون شود

یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری استان یزد، با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون گفت: ایجاد عناوین مصونیت‌ساز مانع اجرای صحیح قانون می‌شود لذا دانشگاه‌ها باید برای کاهش این آسیب‌ها پیشگام باشند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی همه افراد و گروه‌ها اظهار داشت: هر مجموعه و تشکلی برای اداره صحیح، نیازمند قوانین و ضوابط است و همه باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانند؛ و به هیچ وجه نباید تحت تاثیر عنوان، جایگاه یا وابستگی به یک قشر خاص، افراد را از حاکمیت قانون مستثنی کرد.

وی تصریح کرد: ایجاد مصونیت برای افراد یا اقشار خاص و جدا کردن آنها از سایر اعضای جامعه، در نهایت چالش‌های اساسی ایجاد می‌کند و در جرم‌شناسی نیز هر اندازه عناوین و موقعیت‌های مصونیت‌ساز افزایش یابد، بزه کاری افزایش یافته و عملا اداره جامعه با هر تفکری دشوارتر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت حفظ قداست دانشگاه، افزود: دانشگاه باید محل علم، آموزش و فعالیت تخصصی باشد و لذا ‌شأن والای دانشگاه اقتضا می‌کند فرد متخلف و هنجارشکن جایی، در دانشگاه نداشته باشد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: به جای شعار جای دانشجو در زندان نیست باید گفت جای متخلف در دانشگاه نیست، دانشجو بودن نمی‌تواند موجب معافیت فرد از مسئولیت و مجازات قانونی شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مطالبه اجرای یکسان قانون باید از دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای علمی و تخصصی آغاز شود و هیچ نوع مصونیتی نباید مانع اجرای قانون به صورت یکسان درباره افراد شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری صحیح نهادهای فرهنگی از ظرفیت و جایگاه خود، گفت: برخی نهادها در برهه‌های مختلف زمانی و با تشخیص درست تشکیل شده‌اند، اما متأسفانه برخی از آنها در ادامه فعالیت خود دچار روزمرگی شده‌اند که این مسئله به‌ویژه در حوزه فرهنگی و آموزشی آسیب‌زاست.

وی با اشاره به فعالیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: این نهاد با تشخیص درست و در زمان مناسب تشکیل شد، اما در برخی حوزه‌ها می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد و در تبیین حقایق والای اسلامی انسانی در دانشگاه‌ها نقش مؤثرتری ایفا کند.

طهماسبی یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها و مجموعه‌ها را تبیین افکار و اندیشه‌های امامین انقلاب دانست و گفت: این تبیین نباید صرفاً در قالب جلسات یک‌طرفه و سخنرانی باشد، بلکه باید از ظرفیت گفتمان‌های دانشجویی، جلسات کارگاهی و برنامه‌های کاربردی برای انتقال مؤثر مفاهیم و اندیشه‌های انقلاب اسلامی استفاده شود.

وی با بیان اینکه حضور روحانیون در مجموعه‌های مختلف، اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح کرد: روحانی دانشگاهی، روحانی قضائی یا روحانی مستقر در سایر دستگاه‌ها متناسب با محیط فعالیت خود مسئولیت‌هایی دارد، اما روحانی در هر جایگاهی که قرار می‌گیرد باید اصل و ذات روحانیت خود را حفظ کرده و از الزامات این جایگاه غافل نشود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حضور نمایندگی مقام معظم رهبری در برخی دستگاه‌ها از جمله بنیاد ملی مسکن و جهاد کشاورزی، بیان کرد: انتساب نماینده در بعضی دستگاه‌ها و نه همه مجموعه‌ها دلایل و توجیهات مشخصی داشته و لذا باید نسبت به اهداف و فلسفه وجودی این نهادها توجه مضاعف داشت.

وی با اشاره به ریشه برخی مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: بخشی از مشکلات ناشی تقدم منافع گروهی و فردی بر منافع ملی و عمومی در نگاه بعضی از مدیران است.

طهماسبی در پایان از تشکیل «کارگروه افق» با هدف رصد فعالیت‌های فرهنگی استان با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت این کارگروه برای پایش، هماهنگی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.