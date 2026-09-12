شهردار اصفهان: استقبال از جشنواره فیلم کودک پس از جنگ بیسابقه است
اصفهان – خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان گفت: استقبال هنرمندان و فعالان سینما از سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان پس از جنگ بیسابقه بوده است.
علی قاسمزاده پس از امضای تفاهمنامه رسمی برگزاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: با آغاز فعالیتهای اجرایی جشنواره و حضور مسئولان و دستاندرکارانی که از تهران به اصفهان آمدهاند، این رویداد وارد مرحله جدیتری از فعالیتهای خود شده است.
وی افزود: روند برگزاری جشنواره از مرحله سیاستگذاری عبور کرده و اکنون در مرحله برنامهریزی و اجرا قرار دارد و همدلی و همراهی شکلگرفته میان مجموعههای مختلف در همین ابتدای مسیر، چشمانداز امیدوارکنندهای برای برگزاری این دوره ایجاد کرده است.
شهردار اصفهان با اشاره به میزان استقبال از سیوهشتمین دوره جشنواره تصریح کرد: گزارشهای دریافتشده از استقبال هنرمندان و فعالان حوزه سینما امیدوارکننده است و بر اساس اعلام دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، میزان استقبال از این رویداد پس از جنگ و در مقایسه با تمام دورههای گذشته بینظیر بوده است.
قاسمزاده ادامه داد: بر اساس آمار اعلامشده از سوی دبیر جشنواره، ۴۶ فیلم بلند برای حضور در سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان متقاضی بودهاند که از میان آنها ۱۵ اثر به بخش مسابقه این دوره راه یافتهاند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تغییرات این دوره، تفکیک مستقل بخشهای کودک و نوجوان است که میتواند به تخصصیتر شدن روند برگزاری جشنواره و توجه دقیقتر به نیازها و ظرفیتهای هر یک از این دو گروه کمک کند.
شهردار اصفهان با اشاره به فضای ایجادشده برای برگزاری این دوره از جشنواره گفت: همدلی و همراهی مجموعههای مختلف در کنار استقبال گسترده هنرمندان و فعالان سینما، زمینه مناسبی برای برگزاری یک رویداد موفق فراهم کرده است.
قاسمزاده ابراز امیدواری کرد: سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با بهرهگیری از این ظرفیت و همراهی شکلگرفته، بهصورت پربار و درخور نام اصفهان برگزار شود.