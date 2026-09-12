تابآوری بافت تاریخی ۲۳ کیلومتری اصفهان باید در برابر جنگ سنجیده شود
اصفهان – خبرنگار کیهان:
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: بافت تاریخی اصفهان با گستره ۲۳ کیلومتری و استمرار زندگی در آن، نیازمند برنامهای مشخص برای افزایش تابآوری در برابر جنگهای احتمالی است.
سیدسلمان قاضیعسگر در سومین نشست فراشهر با محوریت شهر و جنگ و با عنوان دگرگونی کالبد شهر در مواجهه با پیامدهای جنگ، سیاستگذاری الگوهای ساختوساز و الزامات پدافند کالبدی با هدف تابآوری شهری اظهار کرد: تجربه اخیر، تجربهای ارزشمند اما تلخ از نحوه مواجهه میراث تاریخی اصفهان با یک جنگ واقعی بود و بر همین اساس، تدوین شناسنامه آثار تاریخی با رویکرد حفظ و حراست از بخشی از هویت و تمدن شهر در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان تهاجم اخیر، مشخص شد آسیبپذیری میراث تاریخی تنها به برخورد مستقیم محدود نمیشود و آثار تاریخی و عناصر شاخص بافت تاریخی اصفهان نیز میتوانند در اثر پیامدهای غیرمستقیم جنگ، از جمله موج انفجار و لرزش، تحت تأثیر قرار گیرند.
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به نمونههایی از آثار و محدودههای تاریخی آسیبدیده تصریح کرد: عمارت عالیقاپو، میدان نقش جهان، بافت تاریخی بازار، تالار اشرف و موزه هنرهای معاصر از جمله مجموعههایی بودند که در جریان تهاجم اخیر و بر اثر موج انفجار و لرزش تحت تأثیر قرار گرفتند.
قاضیعسگر ادامه داد: هنگامی که درباره آسیب به آثار تاریخی اصفهان صحبت میکنیم، موضوع صرفاً آسیب دیدن یک ساختمان نیست، بلکه آنچه در معرض آسیب قرار میگیرد بخشی از هویت تاریخی و تمدنی بشریت است و همین مسئله ضرورت نگاه متفاوت به حفاظت از میراث تاریخی در شرایط جنگ را نشان میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی میزان تابآوری میراث تاریخی در برابر جنگهای مختلف گفت: بافت تاریخی اصفهان یکی از ویژگیهای کمنظیر این شهر در مقیاس جهانی است و گسترهای به طول ۲۳ کیلومتر دارد که از دروازه طوقچی آغاز میشود و تا باغهای هزارجریب ادامه مییابد.
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای بافت تاریخی اصفهان، استمرار حیات و زندگی در این محدوده طی دورههای مختلف تاریخی است؛ به این معنا که بافت تاریخی تنها مجموعهای از بناهای قدیمی نیست، بلکه یک ساختار زنده شهری است که زندگی در آن جریان داشته و ادامه خواهد داشت.
قاضیعسگر با اشاره به ضرورت صیانت از هویت تاریخی شهر اظهار کرد: تجربه اخیر نشان داد نحوه حفاظت از میراث تاریخی در زمان وقوع جنگ باید از پیش مورد توجه قرار گرفته باشد و تدوین شناسنامه برای آثار تاریخی میتواند بخشی از این رویکرد حفاظتی و مدیریتی باشد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت شهری پس از تهاجم اخیر افزود: بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۵، ۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است و شهرداری پس از جنگ اخیر، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای موضوع بازسازی و اسکان هزینه کرده است؛ رقمی که به نوعی هزینه تحمیلشده به مدیریت شهری محسوب میشود.
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان تصریح کرد: این میزان هزینه معادل ۱۵ درصد بودجه شهرداری اصفهان است؛ اعتباری که مقرر بود در حوزههای مختلفی از جمله اجرای طرحهای عمرانی، عملیات آسفالت، توسعه و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری مورد استفاده قرار گیرد.
قاضیعسگر ادامه داد: با وجود اینکه اسکان و بازسازی ناشی از شرایط ایجادشده، در زمره وظایف اصلی مدیریت شهری قرار نداشت، شهرداری اصفهان در این زمینه ورود کرد و مسئولیتهای ایجادشده را برای پشتیبانی از شهروندان و مدیریت پیامدهای جنگ بر عهده
گرفت.
وی تأکید کرد: آنچه در تجربه اخیر اهمیت دارد، توجه همزمان به تابآوری کالبد شهر، حفاظت از میراث تاریخی و استمرار زندگی شهری است؛ زیرا در اصفهان، بافت تاریخی بخشی از ساختار جاری شهر محسوب میشود و حفاظت از آن باید در چارچوب برنامههای مدیریت جنگ و پدافند کالبدی مورد توجه قرار گیرد.