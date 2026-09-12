برنامهریزی برای احیا و نوسازی باغهای نارنگی سیاهو هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از طرحهای فوری برای حمایت از باغداران نارنگی سیاهو بندرعباس با اولویتهایی نظیر احیای قنوات، مبارزه با آفات نوظهور و ساماندهی نهالستانها خبر
داد.
مسعود گرگیج در نشست مشترک تخصصی بخش فنی با نمایندگان بهرهبرداران منطقه سیاهو، با تاکید بر ضرورت حفظ این محصول با ثبت ملی، بهعنوان سرمایه ژرمپلاسمی ارزشمند برای استان اظهار داشت: در راستای حل چالشهای پیشروی باغداران، درخواستهای احیای قنوات و چشمهها در دهستان سیاهو بر اساس معیارهای تعداد بهرهبردار و سطح زیر کشت اولویتبندی و جهت اقدامات اجرائی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با هدف تضمین اصالت و سلامت ارقام، ضمن تشدید نظارت بر نهالستانهای مجاز، برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز نیز در دستور کار قرار گرفته و فرآیند معرفی متقاضی رسمی برای توزیع نهال مجوزدار آغاز شده است.
مسعود گرگیج، با اشاره به اهمیت نارنگی سیاهو به عنوان محصول شاخص استان، ضمن اعلام عزم جدی سازمان برای حمایت از باغداران، بر ضرورت حل ریشهای مسائل کشاورزان منطقه تأکید
کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، همچنین خاطرنشان کرد که سازمان در سالهای اخیر اقدامات گستردهای از جمله اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار، توزیع نهالهای یارانهدار و برگزاری دورههای ترویجی را برای ارتقای دانش فنی کشاورزان در این منطقه به اجرا درآورده است.