گفتوگوی میاننسلی کلید تقویت سرمایههای اجتماعی است
شيراز- خبرنگار كيهان:
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، گفت: تاروپود نظام ولایی جمهوری اسلامی با پشتیبانی مردم استحکام یافته است و با ترویج گفتوگوی میان نسلها به دنبال تقویت سرمایههای اجتماعی و جذب حداکثری آحاد جامعه با اولویت جوانان و نوجوانان هستیم.
رنجبر با اشاره به نقش مؤثر مبانی فرهنگ و هنر در نشاطافزایی جامعه، از راهاندازی اتاقهای فکر در اداره کل ارشاد فارس خبر داد و گفت: برنامهریزی همهجانبه برای برگزاری رویدادهای فرهنگی طی هفتههای اخیر انجام شده و نتایج آن در نشاط عمومی جامعه مشهود است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تأکید بر اینکه امیدآفرینی و نشاطافزایی از نیازهای ضروری جامعه امروز است، اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با ایستادگی قدرتمندانه در میدان، پرچم ایمان و استقلال را در جهان اسلام به اهتزاز درآوردند و اینک با کمرنگشدن سایه جنگ، فصل آن رسیده که به تقویت سرمایههای اجتماعی بپردازیم.
وی با قدردانی از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: رهنمودهای خردمندانه حضرت آیتالله دکتر دژکام همواره چراغ راه فعالیت دستگاه فرهنگ فارس بوده است.
رنجبر با اشاره به کارکردهای مبانی فرهنگی در شکلگیری اندیشههای اجتماعی، تقویت هویت ایرانی-اسلامی در نسل جوان با ابزار هنر را دارای اثرگذاری بیشتری دانست و افزود: امروزه نسل جوان در دهکده جهانی قدم میزند و تشدد فرهنگها و تعدد هنجارهای اجتماعی میتواند زمینهساز کمرنگشدن آداب، رسوم و باورهای بومی شود؛ به همین دلیل باید با نگاهی هنرمندانه، جوان ایرانی را با پیشینه غنی تمدن ایرانی- اسلامی آشنا کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به جایگاه تمدنی شیراز گفت: شیراز به عنوان شهر دین، حماسه و هنر دارای پیشینه تمدنی سترگی در بلندای تاریخ است و در تقابل قرار دادن سومین حرم اهل بیت(ع) و پایتختی فرهنگی ایران از توطئه دشمنان است که رهبر شهید انقلاب با اطلاق عناوین «شیراز، شهر دین، حماسه و هنر» این دسیسه را نقش بر آب کردند.