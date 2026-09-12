شلیک نظامی صهیونیست به شکم زن باردار! مادر و کودک به شهادت رسیدند

زنان باردار فلسطینی به طور مستقیم هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند؛ رژیمی که نخست‌وزیر آن چندی پیش با شعار «زن، زندگی، آزادی» از لزوم دفاع از حقوق زنان ایران می‌گفت!

منابع فلسطینی دیروز از شهادت یک زن باردار در جنوب خان‌یونس در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر دادند. این زن سه روز پیش هدف شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست از ناحیه شکم قرار گرفته بود و پس از تحمل جراحات به همراه فرزند در شکمش به شهادت رسید. شهادت این زن باردار فلسطینی و نوزادش در حالی رخ می‌دهد که مقامات صهیونیست هدف نهائی خود را رسماً نسل‌کشی و پاکسازی قومی نوار غزه اعلام کرده‌اند. در سایه سکوت جامعه بین‌المللی و همدستی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، صهیونیست‌ها در حال عملی کردن این نسل‌کشی با هدف قرار دادن زنان باردار فلسطینی هستند.

سقط جنین 70 درصد نوزادان در غزه

سازمان ملل متحد اما به تازگی ابعاد جدیدی از توحش صهیونیست‌ها علیه زنان و دختران فلسطینی در نوار غزه را افشا ساخت. براساس گزارش مرکز زنان سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 (مهرماه 1402) تاکنون، دست‌کم 38 هزار زن و دختر فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. نکته تأسف‌بار آنکه، آمارها نشان می‌دهد طی این مدت 11 هزار زن و دختر فلسطینی دچار جراحت‌هایی شده‌اند که آنها را تا پایان عمر گرفتار نقصان جسمی کرده است. با توجه به محاصره کامل نوار غزه از سوی صهیونیست‌ها که اجازه ورود اقلام دارویی و کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را نمی‌دهند، این زنان و دختران در بدترین شرایط ممکن با جراحات جسمی قابل‌توجه زندگی می‌کنند.

اما فاجعه فقط در آمار خلاصه نمی‌شود. گزارش میدانی الجزیره از بیمارستان العوده در دیرالبلاح هم نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد سقط‌های جنین در این بیمارستان به نسل‌کشی و محاصره رژیم صهیونیستی مرتبط است. دکتر یاسر سعدالدین، مدیر بخش زایمان این بیمارستان می‌گوید علل این سقط‌ها شامل جنگ و محاصره، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب، آلودگی محیطی و آوارگی مداوم است.

به گفته پزشکان، سقط جنین تنها بخشی از بحران جاری است. ما شاهد افزایش مرگ جنین در رحم، زایمان‌های زودرس و عوارض خطرناک بارداری هستیم. بسیاری از زنان باردار اکنون خانه، پرونده پزشکی و دسترسی به معاینات منظم را در آوارگی‌های پیاپی از دست داده‌اند و بیمارستان‌ها با کمبود دارو، تجهیزات و کادر درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. الجزیره در گزارشی با عنوان «رؤیایی که با خود داشتم از بین رفت» به روایت زنانی پرداخته که در این جنگ، مادر شدن را از دست داده‌اند. نُها ابولبده، که سال‌ها آرزوی مادرشدن داشت، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ چندبار آواره شد و سه سقط جنین را تجربه کرده است. او می‌گوید: «به خاطر حملات هوایی، آوارگی، شرایط دشوار، نبود آب پاک و سوءتغذیه دچار سقط اجباری شدم.»

بسیاری از زنان باردار در نوار غزه اکنون در اسفناک‌ترین شرایط ممکن به سرمی‌برند. نداشتن رژیم غذایی مناسب و عدم دسترسی به امکانات درمانی که در طول روند بارداری ضروری است، اکنون به اصلی‌ترین دلایل سقط جنین زنان فلسطینی تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی از یک‌طرف اجازه ورود مواد غذایی کافی به غزه را نمی‌دهد، و از سوی دیگر اقدام به بمباران گسترده بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این باریکه می‌کند و بدین‌ترتیب دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای زنان باردار را ناممکن می‌سازد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از حامیان فتنه زن، زندگی و آزادی در ایران بود، اکنون با دستور کشتار زنان فلسطینی، جریان زن، زندگی و آزادی را در میان آنها اجرا می‌کند!

یورش به کرانه باختری

جنایات صهیونیست‌ها تنها به غزه محدود نیست. نیروهای اشغالگر صهیونیست طی یورش‌هایی در استان جنین در کرانه باختری شش فلسطینی را بازداشت و یک کودک را زخمی کردند. در بیت‌لحم، نظامیان صهیونیست به دست‌کم پنج منطقه یورش بردند و در ورودی شهر زعتره یک ایست ‌بازرسی نظامی برپا کردند. در شرق رام‌الله نیز، شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای برقه حمله کردند و به خانه‌ها و خودروهای ساکنان آسیب وارد کردند. همچنین شهرک‌نشینان به کشاورزان روستای فقوعه در شمال کرانه باختری تیراندازی کردند که طی این حملات دست‌کم دو کشاورز فلسطینی زخمی شدند.

در چنین شرایطی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ایرلند در پاسخ به پرسشی درباره نسل‌کشی فلسطینیان گفت: «وقتی می‌گویید غزه، می‌دانید، ما آتش آن جنگ را خاموش کردیم و همه گروگان‌ها را برگرداندیم. الان چیز کمی در غزه اتفاق می‌افتد!» وی بدون اشاره به توحش صهیونیست‌ها افزود: «اگر به غزه نگاه کنید، همین حالا روابط خوب زیادی در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم کار بزرگی انجام

داده‌ایم»(!)