با افزایش نگرانی‌ها از احتمال شکست جمهوری‌خواهان، ترامپ و ایلان ماسک از اختصاص بیش از 74 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های حساس میان‌دوره‌ای کنگره خبر دادند.

ترس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است آبان‌ماه برگزار شود، حسابی ترامپ را به وحشت انداخته است؛ وی چندی پیش هشدار داده بود در صورت شکست جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها وی را به خاطر جنگ ایران استیضاح خواهند کرد. هفته گذشته ترامپ وعده داد که در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان به هر فرد بالغ آمریکایی مبلغ 5 هزار دلار پرداخت خواهد کرد؛ دموکرات‌ها این اقدام ترامپ را پول‌پاشی خوانده و به‌شدت از آن انتقاد کردند. از سوی دیگر به نوشته رویترز، با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دونالد ترامپ و ایلان ماسک هزینه‌های انتخاباتی خود برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های حساس را افزایش داده‌اند. براساس این گزارش، در حالی که جمهوری‌خواهان با احتمال از دست دادن اکثریت کنگره در انتخابات میان دوره‌ای رو‌به‌رو هستند و نظرسنجی‌ها حاکی از انگیزه بیشتر دموکرات‌ها برای شرکت در این انتخابات دارد، گروهی وابسته به ترامپ، از آغاز اختصاص ده‌ها میلیون دلار برای تبلیغات تلویزیونی در رقابت‌های حساس خبر دادند.

رویترز نوشته است: کمیته سیاسی وابسته به ترامپ بیش از 74 میلیون دلار برای تبلیغات تلویزیونی در 15 رقابت مجلس نمایندگان و چند رقابت سنا در 6 ایالت اختصاص داده است. ایالت‎‌هایی که بودجه برای رقابت‌های سنا دریافت می‌کنند آلاسکا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی، نیوهمپشایر و اوهایو هستند. براساس این گزارش، ترامپ همچنین گفته قصد دارد 400 تا 500 میلیون دلار برای حمایت از جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه کند. در همین حال، کمیته سیاسی ایلان ماسک نیز میلیون‌ها دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه هزینه کرده و قرار است در هفته‌های باقی‌مانده تا انتخابات، فعالیت‌های تبلیغاتی و تلاش برای جلب مشارکت رأی‌دهندگان را افزایش دهد.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود کمیته سیاسی ماسک با اختصاص بودجه به تبلیغات تلویزیونی و کارزارهای تبلیغاتی از طریق پست در آستانه انتخابات پیش‌رو، نقشی مهم در تلاش‌های جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کلیدی داشته باشد. او در حال حاضر، بیش از 7 میلیون دلار به تبلیغات دیجیتال، پیام‌های تبلیغاتی متنی، تماس با رأی‌دهندگان، و دیگر انواع تبلیغات‌های چاپی اختصاص داده است. ‌‌

گفتنی است 3 نوامبر 2026 (سه‌شنبه 12 آبان) نخستین انتخابات ملی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه 2025(دی 1403) خواهد بود. دموکرات‌ها به‌دنبال بازپس‌گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند که در حال حاضر در دست جمهوری‌خواهان است تا دستورکارهای داخلی او را مسدود کنند.