صنایع فولاد اوکراین منهدم شد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد شماری از واحدهای صنایع فولاد اوکراین را که در تأمین نیازهای نظامی این کشور نقش داشتند، هدف قرار داده و نابود کرده است.
با اتمام بینتیجه مذاکرات کوشنر و ویتکاف(فرستادگان ترامپ) به مسکو و کییف شعلههای جنگ اوکراین دوباره شعلهورتر شده است. در این میان به نظر میرسد که مداخلات ناتو در جنگ هم آشکارتر میشود. هفته گذشته رسانهها گزارش دادند که کشور اروپایی لیتوانی که از اعضای ناتو نیز محسوب میشود، تصمیم به استقرار سلاحهای هستهای در خاک خود گرفته است، مسئلهای که بهشدت خشم و عصبانیت روسیه را برانگیخت و «دیمیتری پسکوف» سخنگوی پوتین با تهدید لیتوانی به حمله نظامی گفت: در صورت استقرار تسلیحات اتمی در لیتوانی، این کشور به هدف نظامی مشروع برای مسکو تبدیل خواهد شد. دیروز(شنبه) هم رئیسجمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس سران بریکس در دهلینو حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگاران به متحدان اروپایی اوکراین هشدار داد. پوتین گفت: «آنها درباره چگونگی اعزام نیرو به اوکراین صحبت میکنند. این یعنی جنگ با روسیه». رئیسجمهور روسیه همچنین گفت که کشورهای غربی با استفاده از اوکراین تلاش میکنند روسیه را «از پا درآورند». براساس گزارشها کشورهایی مثل انگلیس درباره اعزام نیرو به اوکراین با سایر دولتهای اروپایی رایزنی کردهاند.
همزمان گزارشها از حملات گسترده ارتش روسیه به زیرساختهای نظامی و لجستیکی اوکراین حکایت دارد. دیروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیسات صنایع فولاد و زیرساختهای حملونقل برخی مناطق و چند کشتی اوکراینی نابود شده است. به گزارش خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه صبح دیروز(شنبه) گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات بامداد شنبه به اوکراین، شماری از واحدهای صنایع فولاد این کشور که در تأمین نیازهای نظامی نقش داشتند، را هدف قرار دادند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در طول شب شنبه نیروهای مسلح به حملات گسترده خود به اوکراین ادامه دادند که در جریان آنها، تأسیسات صنایع فولادی این کشور که تولید محصولات نظامی را تأمین میکردند، در مناطق زاپروژیا، دنپروپتروفسک و کریویروگ مورد اصابت قرار گرفتند. این حملات با استفاده از تسلیحات نظامی بسیار دقیق استقرار هوایی، زمینی و دریایی انجام شد. نظامیان روس همچنین در برخی موارد از پهپادهای تهاجمی نیز استفاده کردند».
به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی این حملات، تأسیسات واقع در بنادر و یک تأسیسات راهبردی مهم حملونقل در منطقه اودسا را هدف قرار دادند. طبق این اطلاعات، این تأسیسات برای تخلیه و نگهداری محمولههای نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند. بخش قابلتوجهی از محمولههای خارجی سلاح و مهمات برای اوکراین از طریق این تأسیسات منتقل میشد. وزارت دفاع روسیه جمعه نیز از هدف قرار گرفتن یک مرکز فرماندهی پهپادهای گارد ملی اوکراین در منطقه «سومی» خبر داده بود. این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور روز جمعه نیز سه فروند کشتی باری را که محمولههای نظامی حمل میکردند و همچنین یک قایق گشت دریایی را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوائی روسیه طی یک هفته بیش از 5600 فروند پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را سرنگون کردند. در این مدت همچنین چهار موشک کروز دوربرد «فلامینگو»، دو موشک کروز هدایتشونده دوربرد «نپتون»، 48 بمب هدایتشونده هوائی و 14 موشک سامانههای پرتاب چندگانه هیمارس ساخت آمریکا منهدم شدند.