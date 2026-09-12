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کد خبر: ۳۳۷۸۶۲
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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حملات پی‌درپی رژیم صهیونیستی به سوریه در میان انفعال رژیم جولانی

رژیم آپارتاید اسرائیل در تازه‌ترین اقدام تجاوزکارانه خود علیه سوریه، مواضعی در حومه دمشق را هدف قرار داد و با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی، بر حضور اشغالگرانه خود در این منطقه افزود. رژیم جولانی نیز صرفاً در حال تماشای این وضع است.
تجاوزات رژیم آپارتاید اسرائیل به خاک سوریه ادامه دارد؛ نیروهای اشغالگر با توپخانه، منطقه عین‌الشعره در شمال بیت‌جن در ریف دمشق را هدف قرار دادند که در پی آن گلوله‌ها به زمین‌های کشاورزی اصابت کرد. هم‌زمان، نظامیان صهیونیست با بیش از ۱۰ خودروی نظامی، دو تانک و یک بولدوزر وارد اراضی کشاورزی اطراف بیت‌جن شدند. همچنین صدای انفجار در شمال‌غرب شهر الضمیر در حومه دمشق شنیده شد که برخی منابع غیررسمی آن را مرتبط با یک انبار مهمات و سلاح دانستند؛ علت حادثه و تلفات احتمالی هنوز مشخص نیست. گفتنی است، تجاوزات رژیم و حضور نظامی آن در خاک سوریه افزایش یافته است. 

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