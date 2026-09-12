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کد خبر: ۳۳۷۸۶۱
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
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تحرکات نظامی کره‌شمالی از شلیک موشک‌ تا توسعه توان اتمی

همزمان با تشدید ناامنی‌ها در جهان، پیونگ‌یانگ چند موشک بالستیک آزمایش کرد و دست به توسعه ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود زد.
کره‌شمالی در بحبوحه افزایش ناامنی‌ها در جهان و با هدف بازدارندگی، چندین موشک بالستیک به سمت آب‌های شرقی خود شلیک کرد. ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد این موشک‌ها بامداد شنبه از منطقه ساحلی وون‌سان پرتاب شده و حدود ۲۵۰ کیلومتر را طی کرده‌اند. سئول در واکنش، نشست اضطراری امنیتی نیز برگزار و هماهنگی اطلاعاتی با آمریکا و ژاپن را آغاز کرد. این پرتاب‌ها تنها یک روز پس از پایان رزمایش دریایی مشترک پنج‌روزه آمریکا و متحدانش انجام شد. هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع هسته‌ای یونگ‌بیون خبر داد که ظرفیت استقرار ۲۸ آبشار سانتریفیوژ را دارد. آژانس همچنین از توسعه سایت غنی‌سازی کانگسون خبر داده است و رافائل گروسی، مدیرکل غربگرا و جاسوس آژانس، افزایش ظرفیت غنی‌سازی کره‌شمالی را موجب نگرانی جدی دانست.

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