سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پیروزی‌های ملت یمن تقدیر کرده و آن را ثمره ایستادگی‌شان در سخت‌ترین میدان‌ها دانست.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی پیروزی‌های درخشان ملت یمن در مقابل عربستان سعودی، طی پیامی نوشت: پیروزی‌های انصارالله یمن در ساحل غربی، روایتی از یک پیروزی الهی و ثمره سال‌ها ایستادگی در سخت‌ترین میدان‌هاست.

به گزارش تسنیم، پس از دستیابی یمن به این پیروزی‌ها مقامات عالی کشورمان از جمله محمدباقر قالیباف رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف معاون اول‌رئیس‌جمهور، محمد مخبر دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر مسئولان این پیروزی را تبریک گفته و از آن حمایت کردند.