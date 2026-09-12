نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان برای خروج از ان‌تی‌پی طرح سه‌فوریتی آماده کرده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نحوه پاسخ به سازمان انرژی اتمی که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده است، اظهار داشت: «سابقه بدعهدی آژانس مانند انتقال اطلاعات محرمانه ما به نیروهای متخاصم و عملیات جنگی علیه نیروگاه‌های ما کاملا ثابت می‌کند که آژانس قابل اعتماد نیست».

وی افزود: «بنابراین با اقدام اخیر، به نظرم لازم است فورا از ان‌پی‌تی خارج شویم و در همین زمینه طرح سه فوریتی را آماده کرده‌ایم که جمعی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند و با نظر هیئت‌رئیسه برای رای‌گیری به صحن خواهد آمد». حاجی‌دلیگانی بیان داشت: «بهتر است هرچه زودتر آزمایش‌های لازم را برای سلاح هسته‌ای انجام دهیم، چراکه امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. علاوه ‌بر آن امروزه داشتن سلاح اتمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است». وی خاطرنشان کرد: «برای همین مدتی پیش طرح خروج از ان‌پی‌تی را بارگذاری کردیم و نمایندگان هم امضا کردند و آماده طرح در صحن علنی است که با نظر هیئت‌رئیسه این اتفاق رخ می‌دهد».

از نظر ما NPT دیگر معنا و مفهومی ندارد

که بخواهیم در آن بمانیم یا خارج شویم

محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره تهدید به خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: «از نظر ما NPT دیگر معنا و مفهومی ندارد که بخواهیم در آن بمانیم یا خارج شویم. وقتی یکی از کشورهای عضو NPT به یک عضو دیگر (ایران) حمله می‌کند یعنی خارج شدن از تمام این تعهدات و پیمان‌هایی که در این راستا وجود داشته است. فشارهای اخیر این مطلب را تداعی می‌کند که در غنی‌سازی تجدیدنظر کنیم».

وی افزود: «ما دیگر چیزی به عنوان NPT را نمی‌شناسیم که خود را مقید به حضور یا خروج در آن بکنیم. طبیعتاً فشارهایی اخیر این مطلب را دارد تداعی می‌کند که باید درباره غنی‌سازی تجدیدنظر کنیم. ما از قبل اعلام کرده بودیم که تمام نیازهای خود را در هر سطحی برآورده می‌کنیم. ما غنی‌سازی تا ۶۰ درصد هم پیش بردیم تا به نیازهای خود پاسخ دهیم، محدودیتی در این زمینه برای رفع نیازهای صلح‌آمیزمان نداشتیم و نخواهیم داشت».

مجلس برای تصویب خروج از NPT تحت فشار است

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سه فوریت خروج از NPT در مجلس طی گفت‌وگویی تاکید کرد: «مجلس در این خصوص تحت فشار است اما باید مباحث کارشناسی روی آن صورت گیرد. هر وقت که زمانش برسد، قطعاً جمهوری اسلامی در این خصوص تصمیم می‌گیرد».

او در پاسخ به این سؤال که با وجود سه‌فوریت در دستور کار مجلس نیست؟ گفت: «این طرح هنوز مراحل اولیه خود را می‌گذراند».

نقدعلی: شریعتی مدت‌هاست

طرح خروج از NPT را گذاشته

اخیراً آقای حاجی‌دلیگانی بارگذاری کردند

حجت‌الاسلام نقدعلی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال پیگیری نشدن خروج از NPT توسط مجلس به دلیل همراه بودن رئیس‌مجلس با دولت خواهان مذاکره است، گفت: «آقای مالک شریعتی مدت‌هاست طرح خروج از NPT را گذاشته، اخیراً آقای حاجی‌دلیگانی بارگذاری کردند. بالاخره ما تلاش‌مان را می‌کنیم تا نزد مردم شرمنده نباشیم. بنا نیست اگر رئیس‌مجلس یا هر کسی از نمایندگان به وظیفه خود عمل نکند، با او همراهی کنیم و همرنگ جماعت شویم. اگر این قانون در صحن علنی قرار گرفت از آن دفاع می‌کنیم و در صورت تصویب آن، از شورای نگهبان و تا مرحله ابلاغ آن را پیگیری می‌کنیم. دلیل نمی‌شود اگر بگوییم دولت یا رئیس‌مجلس موافق نبودند، ما هم دست از فعالیت قانونی خود برداریم».