بقائی: عربستان و ژاپن را پاسخگو میکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه ایران حضور فعال در بریکس دارد و بهدنبال استفاده خوب از ظرفیتهای موجود است، خاطر نشان کرد: رأی مثبت عربستان و ژاپن هیچ توجیهی ندارد، این کشورها در تبعات این تصمیم مقصر هستند و ما آنان را پاسخگو میکنیم.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه (20 شهریورماه) با حضور در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» درباره آخرین تحولات سیاست خارجی کشور و عملکرد دستگاه دیپلماسی در شرایط جنگ توضیح داد.
بقائی درباره فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور در شرایط جنگ اظهار کرد: دیپلماسی جدای از میدان نیست و همانگونه که میدان در دفاع از کشور فعال است، وزارت امور خارجه نیز فعالیت خود را چند برابر کرده است. به گفته وی، دیدارها، رایزنیها و گفتوگوهای دیپلماتیک در ماههای گذشته افزایش یافته و دستگاه دیپلماسی یکی از پرکارترین دورههای فعالیت خود را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی دستگاه دیپلماسی جلوگیری از شکلگیری اجماع ناحق علیه دفاع ایران بوده و تا حدود زیادی نیز در این مسیر موفق شدهایم. دنیا پیام ایران را شنیده است و حضور فعال کشور در اجلاس بریکس نیز بخشی از همین رویکرد است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت حضور ایران در سازوکارهای چندجانبه گفت: دولت اهمیت دیپلماسی را درک میکند و با وجود دشواری شرکت در چنین اجلاسهایی، تصمیم گرفته شد ایران در بالاترین سطح در نشستها حضور داشته باشد. چین، روسیه و هند از کشورهای مهم عضو این سازوکارها هستند و ایران تلاش میکند ظرفیتهای موجود را بهخوبی بشناسد و در راستای منافع ملی از آنها استفاده کند.
بقائی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه جهانی اظهار کرد: ایران اکنون زخمی اما سربلند است. در دوران معاصر هیچگاه ایران تا این اندازه مقتدر نبوده و اقتدار کشور مرهون ایستادگی مردم ایران است.
وی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی کشور را فروبپاشند، اما مردم ایران نشان دادند زمانی که پای وطن در میان باشد، همچون ید واحده زیر پرچم کشور میایستند.
به گفته بقائی، ایران در جریان این حوادث چهرههای بزرگی را از دست داده، اما کشور همچنان پابرجا مانده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه مهمترین پشتوانه ایران را مردم دانست و گفت: دشمن اکنون مستأصل است، زیرا مردم ایران انگیزه دفاع دارند و برای چیزی که آن را حق میدانند، ایستادگی میکنند. وی تأکید کرد ملتی که در دفاع از کشور هدف و انگیزه داشته باشد، در برابر فشارها دچار فرسایش نخواهد شد.
تنگه هرمز در اقتدار نیروهای مسلح ایران است
بقائی با بیان اینکه ایران همچنان در وضعیت جنگ قرار دارد، گفت: مادامی که تحریم، محاصره دریایی و فشار وجود دارد، این وضعیت بهمنزله جنگ است. وی افزود: ایران از ابزار دیپلماسی برای دفع تهدیدها استفاده کرده است، اما مذاکره زمانی معنا دارد که طرف مقابل نیز آمادگی لازم را داشته باشد.
وی درباره تنگه هرمز اظهار کرد: این تنگه در اقتدار کامل نیروهای مسلح ایران است. به گفته بقائی، ایران در شرایطی قرار گرفت که برای صیانت از امنیت ملی خود ناچار به اتخاذ تدابیر لازم شد.
وی درباره نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیجفارس در عمان گفت: همه جهانیان متوجه شدهاند که حضور آمریکا در منطقه امنیتزا نیست. ایران همواره بر اصل حسن همجواری با کشورهای منطقه تأکید کرده و خواستار آن بوده است که کشورهای منطقه اجازه ندهند از خاک آنها برای تجاوز علیه ایران استفاده شود.
بقائی افزود: ما همچنان معتقدیم امنیت از همکاری میان کشورهای منطقه حاصل میشود و نشست عمان نیز در همین چارچوب برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این نشست تنگه هرمز است و ایران و عمان درباره روند و نتایج رایزنیهای دو کشور توضیحاتی ارائه خواهند کرد.
وی هدف این روند را حرکت به سمت امنیت مشترک درون منطقه دانست و گفت: نمیتوان انتظار داشت حضور نظامی قدرتهای فرامنطقهای یکشبه پایان یابد، اما باید امنیت منطقه را خود کشورهای منطقه تأمین کنند و زمان آن اکنون است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت: این قطعنامه نشاندهنده سردرگمی بانیان آن است. وی با اشاره به موضوع سازوکار اسنپبک اظهار کرد: ایران، چین و روسیه از ابتدا درباره بازگشت قطعنامهها دیدگاه متفاوتی داشتهاند و اقدام کشورهای اروپایی را تحت فشار آمریکا دانست.
بقائی گفت: اینکه کشورهای اروپایی پس از گذشت یک سال اقدام به تصویب قطعنامه جدید کردهاند، نشان میدهد اقدام آنها در یک سال گذشته نتیجه مورد انتظارشان را نداشته است.
وی با اشاره به شرایط سایتهای مورد حمله نیز اظهار کرد: وقتی به ایران حمله شده است، نمیتوان انتظار داشت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط موجود دسترسی به سایتهای آسیبدیده را فراهم کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه سپس درباره رأی مثبت عربستان و ژاپن به قطعنامه شورای حکام موضعی صریح اتخاذ کرد و گفت: رأی مثبت عربستان و ژاپن هیچ توجیهی ندارد، این کشورها در تبعات این تصمیم مقصر هستند و ما آنها را پاسخگو میکنیم.
بقائی همچنین درباره نشست ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس گفت: این نشست نتیجه یک فرآیند دیپلماتیک است و نباید اهمیت آن صرفاً به کاهش قیمت نفت تقلیل داده شود. وی تأکید کرد: گفتوگو درباره امنیت منطقه بدون حضور کشورهای فرامنطقهای، یک تحول مهم است و ایران باید از همه ابزارهای موجود برای ایجاد امنیت منطقهای از طریق همکاری متقابل استفاده کند. وی افزود: هدف این است که به سمتی حرکت کنیم که از کشورهای منطقه به ایران حمله نشود. این کشورها اعلام میکنند خاک خود را در اختیار آمریکا قرار نداده و در حمله به ایران نقشی نداشتهاند؛ بنابراین ایران این موضوع را بهعنوان یک مطالبه دائمی دنبال خواهد کرد و کشورهای مرتبط باید در قبال خسارات واردشده پاسخگو باشند.
بقائی در ادامه روابط ایران و چین را رو به رشد توصیف کرد و گفت دو کشور در موضوعات بینالمللی دیدگاههای مشابهی دارند. وی افزود: ایران و چین بهعنوان دو کشور پیشرو در جنوب جهانی معتقدند زیادهخواهی آمریکا مانع پیشرفت جنوب جهانی است.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، ایران و چین در چارچوبهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای همکاری دارند و اراده رهبران دو کشور بر تقویت شراکت راهبردی و گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه است.
جنایت آمریکا در لامرد باید برای مطالبه عدالت ثبت تاریخی شود
سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه (21 شهریورماه) نیز در نشست تبیینی درباره حمله آمریکا به شهرستان لامرد، این حادثه را فراتر از یک رویداد محلی دانست و گفت: آنچه در لامرد رخ داد، جنایتی علیه مردم ایران و حتی علیه انسانیت بود.
بقائی با اشاره به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، کودکان و نوجوانانی که در حال بازی بودند، اظهار کرد هدف قرار دادن مردم، ابعاد این حادثه را سنگینتر میکند و ضرورت ثبت دقیق آن را افزایش میدهد.
وی همچنین به استفاده از سلاح خوشهای در این حمله اشاره کرد و گفت: انتخاب لامرد برای استفاده از چنین سلاحی در نخستین روز تجاوز، موضوعی معنادار است و اهمیت مستندسازی این حادثه را دوچندان میکند.
بقائی با تأکید بر اینکه نباید این حوادث در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند، گفت: لامرد قطعاً اولین و آخرین جنایت نخواهد بود و همه باید برای مطالبه عدالت و روشن شدن ابعاد این حادثه تلاش کنند.
وی مستندسازی را یکی از الزامات پیگیری حقوقی و بینالمللی این حوادث دانست و خاطرنشان کرد: برای احقاق حق باید آنچه رخ داده بهدرستی ثبت شود و روایت واقعی مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز به جهانیان منتقل شود.