اسماعیل کوثری: جبهه یمن نشان داد که مقاومت هزینه کمتری دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر شهید مبنی اینکه مقاومت و ایستادگی هزینه کمتری دارد، گفت: نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت‌ها اکنون باعث فشار جدی به دشمنان به خصوص در زمینه انرژی شده است که نشان می‌دهد در برابر دشمن، ایستادگی و مقاومت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

اسماعیل کوثری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به فتوحات جبهه مقاومت یمن در تنگه باب‌المندب، به رهبران و رزمندگان این کشور تبریک گفت و اظهار کرد: باید خدا را شاکر باشیم که چنین پیروزی‌هایی نصیب این ملت عزیز کرده است؛ ملتی که برای رضای خدا قدم می‌گذارد و در مقابل ظالمین، زورگویان و جنایتکاران ایستادگی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مفهوم استقامت و مقاومت در قرآن کریم اظهار کرد: این پیروزی‌ها نشان‌دهنده همان استقامت، مقاومت و پایداری است که در قرآن کریم بر آن تأکید شده است. اگر انسان‌ها و ملت‌ها در برابر دشمن ایستادگی کنند، قطعاً نتیجه آن به مراتب بهتر از سستی و عقب‌نشینی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیام صریح حضرت امام(ره) و مخصوصاً امام شهیدمان همیشه بر این بود که اگر استقامت کنید، ایستادگی کنید و در مقابل دشمنان بشریت مقاومت کنید، این باعث می‌شود هزینه کمتری بدهید؛ والا اگر سستی کنید، قطعاً و یقیناً نه ‌تنها تا ابد شکست‌خورده هستید، بلکه در مقابل نسل‌های بعدی نیز باید بگوییم که همیشه مورد لعن و نفرین قرار خواهید گرفت.

کوثری تصریح کرد: همیشه وجدان انسان‌هایی که باید استقامت می‌کردند و ایستادگی می‌کردند و این‌کار را نکردند، زیر سؤال است. اما اگر بایستید و مقاومت کنید و در مقابل دشمن، در برابر جنایت‌هایی که آنها انجام می‌دهند، تهاجم کنید، آن وقت است که می‌بینیم خداوند هم پیروزی را نصیب این امت می‌کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه این پیروزی‌ها در جبهه مقاومت قابل تکرار است، گفت: ان‌شاءالله در لبنان و فلسطین نیز شاهد تداوم این پیروزی‌ها خواهیم بود و روزی خواهد رسید که دشمنان و قدرت‌های بیگانه ناچار شوند منطقه غرب آسیا را ترک کنند و دیگر جایگاهی در این منطقه نداشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ادعاهای کشورهای غربی درباره حقوق بشر و دموکراسی اظهار کرد: کسانی که سال‌ها با شعار حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کردند برای خود آبرو و حیثیتی ایجاد کنند، امروز در برابر افکار عمومی جهان با تناقض رفتار خود مواجه شده‌اند؛ چراکه جنایت‌ها و اقدامات آنان موجب شده است ادعاهایشان بیش از گذشته زیر سؤال برود.

کوثری نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت‌ها را فشار جدی به دشمنان به خصوص در زمینه انرژی دانست و بیان کرد: این شرایط نشان می‌دهد قدرت‌هایی که خود را بلامنازع می‌دانستند، اکنون با وضعیت متفاوتی مواجه شده‌اند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: باید این استقامت، پایداری و وحدت حفظ شود تا وعده پیروزی الهی برای مؤمنان بیش از پیش در عمل محقق شود. دولت نیز باید نسبت به این مسئله توجه ویژه داشته باشد تا روند دستیابی به نتیجه نهائی با سرعت بیشتری دنبال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع مذاکره با دشمنان نیز گفت: پیروزی‌های اخیر می‌تواند بسیاری از افراد را به فکر فرو ببرد و نشان دهد که در برابر دشمنی که با زورگویی، دروغ و جنایت به دنبال تحمیل اراده خود است، ایستادگی و مقاومت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

وی در ادامه با اشاره به آمریکا گفت: دشمن اصلی ما، به‌ویژه آمریکای جنایتکار، باید بداند که بدعهدی‌های گذشته فراموش نشده است. با توجه به اقداماتی که علیه ملت ایران انجام داده‌اند، باید با قدرت در برابر آنها ایستادگی کرد و زمینه خروج آنها از منطقه را فراهم کرد تا دیگر شاهد تکرار جنگ و ناامنی در منطقه نباشیم.

کوثری با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق و خسارت‌های واردشده به ایران اظهار کرد: از یک‌سو باید انتقام خون رهبر عزیزمان و شهدای عزیزمان گرفته شود و از سوی دیگر خسارت‌های سنگینی که به کشور وارد شده است باید جبران شود. در این زمینه می‌توان از ظرفیت تشکل‌ها و مجموعه‌های قدرتمندی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای استفاده کرد تا این کشورها به‌عنوان واسطه و با استفاده از ظرفیت‌های خود، برای دریافت خسارت‌های واردشده به ایران اقدام کنند.

کوثری: آمریکا در باتلاق محاسبات غلط گرفتار شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین در گفت‌وگو با دفاع‌پرس ضمن تشریح آخرین تحولات راهبردی کشور و منطقه اظهار داشت: ما از مرحله تدافعی عبور کرده و اعلام کرده‌ایم که باید به وضعیت تهاجمی برسیم و استراتژی جنگ کشور تهاجمی شده است.

وی با اشاره به محاسبات اشتباه مقامات آمریکایی افزود: آمریکایی‌ها در اثر فریب نتانیاهو چنین تصور کردند که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان کار ما را یکسره کنند، اما به لطف خدا اکنون آن‌چنان در باتلاق گرفتار و مستأصل شده‌اند که قادر به پیشبرد هیچ اقدامی نیستند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به همین دلیل است که یک روز از آتش‌بس سخن می‌گویند، روز دیگر از تفاهم‌نامه، زمانی از محاصره دریایی و اقتصادی حرف می‌زنند و روز بعد آتش‌بس را نقض می‌کنند؛ اما با وجود همه این اقدامات شرورانه، نتوانستند به نتیجه دلخواه خود برسند.

کوثری با اشاره به انتخابات پیشِ‌روی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌های جنایتکار گفت: آنها در آبان‌ماه انتخابات دارند و می‌خواهند پیروزی‌ای به دست بیاورند تا جنگ را به نفع سیاست خود مصادره کنند، اما با اشتباهاتی که از ابتدا مرتکب شدند، ضربه سنگینی خورده‌اند.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی اعضای کمیسیون امنیت ملی از استان هرمزگان و تنگه هرمز خاطرنشان کرد: در این بازدید‌ها جلسات و بررسی‌های متعددی انجام شد و باید گفت نیرو‌های مسلح ما، به‌ویژه هوافضا و نیروی دریایی سپاه، آن‌چنان محکم و استوار ایستاده‌اند که قطعاً و یقیناً آمریکایی‌ها اگر همه‌شان جمع شوند، نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: دشمنان به همین دلیل دچار اشتباهات پی‌درپی شده و در روز‌های گذشته ضربات سنگینی خورده‌اند. علت این موفقیت نیز آن است که ما در حین جنگ و عملیات، از تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله آموخته‌ایم که کار‌ها را در همان میدان پیش ببریم، پیشرفت‌ها را ادامه دهیم و برای روز‌ها و ماه‌های آینده خود را بازسازی

کنیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: سازمان ملل متحد در این زمینه کارآمدی لازم را نداشته و نتوانسته است اقدام مؤثری انجام دهد؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثرتر برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.