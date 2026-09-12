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کد خبر: ۳۳۷۸۵۴
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
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تهدیدهای بزدلانه(درمکتب امام)

قضيه تشرهاى آقاى كارتر(رئیس‌جمهور وقت آمریکا)... من حيفم مى‏آيد كه مثل بزنم به شير، كه مى‏گويند وقتى كه مقابل يك دشمن مى‏ايستد هم فرياد مى‏زند و هم از آن طرفش چيزى بيرون مى‏آيد و هم دمش را حركت مى‏دهد. فرياد مى‏زند براى اينكه طرف را بترساند. مى‏ترسد، از اين جهت از او چيزى هم صادر مى‏شود. دمش را حركت مى‏دهد براى اينكه ميانجى پيدا كند. آقاى كارتر را من حيفم مى‏آيد كه بگويم شير، لكن يك موجودى است كه همين كارها را دارد مى‏كند. 
صحیفه امام؛ ج11؛ ص324 | قم؛ 28 آذر 1358

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