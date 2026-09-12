کد خبر: ۳۳۷۸۵۴
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
تهدیدهای بزدلانه(درمکتب امام)
قضيه تشرهاى آقاى كارتر(رئیسجمهور وقت آمریکا)... من حيفم مىآيد كه مثل بزنم به شير، كه مىگويند وقتى كه مقابل يك دشمن مىايستد هم فرياد مىزند و هم از آن طرفش چيزى بيرون مىآيد و هم دمش را حركت مىدهد. فرياد مىزند براى اينكه طرف را بترساند. مىترسد، از اين جهت از او چيزى هم صادر مىشود. دمش را حركت مىدهد براى اينكه ميانجى پيدا كند. آقاى كارتر را من حيفم مىآيد كه بگويم شير، لكن يك موجودى است كه همين كارها را دارد مىكند.
صحیفه امام؛ ج11؛ ص324 | قم؛ 28 آذر 1358