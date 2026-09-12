اگر ضربشست مقاومت عراق این است پس ضربه ایران چگونه است؟!
صد و نود و هفتمین روز از جنگ همچنان تحت تأثیر پیروزیهای شگفتانگیز مجاهدان یمنی قرار دارد. روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز با انتشار تصویری در صفحه نخست خود، به تسلط ایران و مجاهدان یمنی بر دو آبراه راهبردی جهان، یعنی تنگه هرمز و تنگه بابالمندب پرداخت.
در همین زمینه، پایگاه آمریکایی اکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، روز پنجشنبه دو بار از ترامپ درخواست ورود به جنگ در حمایت از عربستان را کرده بود که از طرف رئیسجمهور آمریکا رد شد. آمریکایی که خود را گرفتار در جنگ با ایران و تنگه هرمز میبیند، کاملاً طبیعی است که دردسر تازهای برای خود در تنگه بابالمندب ایجاد نکند.
ترامپ همچنان دل پُری از متحدانش در ناتو به خاطر عدم همراهی او در جنگ با ایران دارد. او روز گذشته در حاشیه سفر به ایرلند گفت: «ناتو در تنگه هرمز به آمریکا کمک نکرد، ما هم نباید به آنها کمک کنیم.» رئیسجمهور آمریکا ادامه داد: «ناتو نمیخواست در مورد ماجرای آن تنگه به ما کمک کند... ما آنهمه پول به ناتو میدهیم. اصلاً چرا داریم به آنها کمک میکنیم؟ خب، در این باره بعداً خواهید شنید.»
انهدام دو ایستگاه پمپاژ در خط لوله شرق به غرب عربستان نیز همچنان در اخبار روز صد و نود و هفتم جنگ، موضوع بحث واقع میشود. آمریکا و عربستان انگشت اتهام را به سمت مقاومت اسلامی عراق نشانه گرفته و مدعیاند حمله به این تأسیسات از سمت عراق انجام شده است. حملهای که به گزارش منابع غربی چیزی بیش از یک آسیب و در واقع انهدام کامل بوده است. به دنبال این بهانهگیری آمریکایی-سعودی، نخستوزیر عراق در اقدامی عجولانه و بدون راستیآزمایی گذرگاههای مرزی در استان میسان عراق را با ایران مسدود و فرمانده نظامی استان میسان را برکنار کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که مقاومت اسلامی عراق ساعاتی بعد با انتشار بیانیهای ضمن رد این ادعاها، حمله به تأسیسات انتقال نفت سعودی را افتخاری خواند که توسط آنها انجام نشده است. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «در حالی که پیروزیهای مستمر مردم قهرمان یمن در برابر نیروهای سعودی و مزدورانشان را تبریک میگوییم، تأکید میکنیم که: اتهاماتی که به مقاومت عراق در مورد هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی سعودی در روز جمعه گذشته وارد شده، (افتخاری است که ما آن را ادعا نمیکنیم)؛ و در عین حال، از شتاب دولت عراق در پذیرش این ادعاها، بدون استناد به مدارک معتبر یا تحقیقات ملموس، ابراز تعجب میکنیم.»
«برت اریسکون»، کارشناس آمریکایی در حوزه مسائل ژئوپلیتیک، در واکنش به این نمایش آمریکایی-سعودی نوشت: «این واقعیت که خط لوله شرق به غرب عربستان توسط مقاومت اسلامی عراق مورد حمله قرار گرفته است، باید همه را به یک نتیجهگیری بسیار روشن برساند: اگر مقاومت عراق میتواند جواهر تاج زیرساختی عربستان را هدف قرار دهد؛ پس هیچ شکی وجود ندارد که ایران هم میتواند هر زیرساختی را، در هر لحظه هدف قرار دهد.»
همچنین در صد و نود و هفتمین روز از جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی با روندی صعودی آغاز شد که انتشار اخباری مبنی بر نشست ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان و اعلام مسعود پزشکیان مبنی بر امضای توافق با عمان درباره تنگه هرمز، روند قیمت نفت را نزولی کرد. اقدامی که باعث انتقاد کارشناسان داخلی به عملکرد دولت چهاردهم در این زمینه شد.
«دیوید میلر»، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی و عضو اندیشکده کارنگی، نشست آتی عمان را راهی برای خروج آبرومندانه ترامپ از جنگ دانست و نوشت: «دیدار کشورهای خلیج فارس با ایران میخواهد راهی برای خروج ترامپ از این وضعیت فراهم کند».