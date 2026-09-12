فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید طاهرپور در توسعه سبد محصولات پهپادی نقش راهبری داشت و در شکل‌گیری مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند دفاعی که امروز در اختیار کشور قرار دارد، مؤثر بود.

سردار سید‌ مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌با تشریح جایگاه شهید طاهرپور در مجموعه پهپادی کشور اظهار داشت: این شهید از فرماندهان برجسته مجموعه پهپادی بود که در مقطعی از دوران مسئولیت خود به سوریه اعزام شد و در مأموریت‌های مرتبط با جبهه مقاومت نیز حضور فعالی داشت.

او افزود: به‌تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، بسیاری از عملیات‌ها بدون رصد دقیق منطقه، ایجاد اشراف اطلاعاتی و فراهم‌کردن تصاویر از صحنه نبرد آغاز نمی‌شد و نیروهای پهپادی در این زمینه نقش مهمی به‌عهده داشتند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه حضور در مأموریت‌های برون‌مرزی فرصت مهمی برای ارتقای تجربه فنی و عملیاتی نیروهای پهپادی بود، بیان داشت: شهید طاهرپور از نیروهای پیشتاز بود و توانست به سطحی از بالندگی فنی و عملیاتی برسد که مورد توجه فرماندهان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، سردار موسوی ادامه داد: ازخودگذشتگی، آمادگی و ارتقای توانمندی از ملاک‌های مهمی است که در مسیر رشد نیروهای پهپادی مورد توجه قرار می‌گیرد و شهید طاهرپور نیز در دوران خدمت خود این ویژگی‌ها را نشان داد.

او خاطرنشان کرد: انتخاب شهید طاهرپور برای مسئولیت‌های بعدی، انتخاب مناسبی بود و او در ادامه مسیر توانست در توسعه توانمندی‌های پهپادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

سردار موسوی با اشاره به توسعه پرنده‌های مختلف در مجموعه پهپادی کشور گفت: انواع پرنده‌های کلاس شاهد را در اختیار داریم که بخشی از آن‌ها مأموریت رزمی و بخشی مأموریت مراقبتی و شناسایی دارند و این محصولات حاصل فکر، ایده و تجربه عملیاتی جوانانی هستند که در این حوزه فعالیت کرده‌اند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه اضافه کرد: اگر بخواهیم شهید طاهرپور را صرفاً به یک سلاح نسبت دهیم جایگاه او را تقلیل داده‌ایم؛ زیرا او در توسعه سبد محصولات پهپادی نقش راهبری داشت و در شکل‌گیری مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند دفاعی که امروز در اختیار کشور قرار دارد، مؤثر بود.

وی راجع به جایگاه توان پهپادی در قدرت دفاعی کشور گفت: مجموعه پرنده‌های پهپادی امروز به‌عنوان بخشی از ابزارهای قدرتمند دفاع از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سردار موسوی با ابراز اینکه شهید طاهرپور علاوه‌بر توانمندی فنی و عملیاتی، از ویژگی‌های اخلاقی برجسته‌ای برخوردار بود، خاطرنشان کرد: او بخش مهمی از پیش‌برندگی کار را با اخلاق و رفتار خود رقم می‌زد.

او گفت: نرم‌خویی، لطافت روح و نزاکت اخلاقی شهید طاهرپور باعث می‌شد اطرافیان به‌سمت او جذب شوند و همین ویژگی‌ها کنار توانمندی‌های فنی، شخصیت شهید طاهرپور را به چهره‌ای اثرگذار در مجموعه پهپادی تبدیل کرده بود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با توجه به الگوگیری آمریکا از توان پهپادی ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها امروز مجبور شده‌اند پرنده مشابه شاهد136 را با نام لوکاس بسازند و آن را به‌عنوان یک سلاح وارد سازمان رزم خود کنند.

سردار موسوی با بیان اینکه عملیات وعده صادق یک رکورددار به‌کارگیری پهپادهاست، تأکید کرد: این اتفاق توسط پهپادهای نیروی هوافضا رخ داد و فرماندهی آن مقطع از جنگ با شهید طاهرپور بود.

وی ادامه داد: شهید طاهرپور در عملیات وعده صادق یک به‌شایستگی توانست این مأموریت را از مرحله طرح‌ریزی تا سازماندهی و اجرا پیش ببرد.

پاسخ فرمانده هوافضای سپاه به هدیه زوج جوان

خبر دیگر اینکه، سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به زوج جوانی که حلقه ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، نوشت: «برای بنده و هم‌رزمانم در نیروی هوافضا جای بسی افتخار است که جان‌فدای ملت بزرگ و عزت‌مندی هستیم که همچون شما گرامیان را در دل خود جا داده است. هدیه شما برکت و مایه ریزش لطف الهی در بدنه سازمان ما و ان‌شاءالله موجب خیر در زندگی مؤمنانه و انقلابی شما شود. ممنون لطف شما هستم».