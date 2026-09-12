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کد خبر: ۳۳۷۸۵۱
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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فیلیپین

کشف ۳۰ جسد دیگر در آتش‌سوزی کشتی

شمار قربانیان آتش‌سوزی کشتی مسافربری در فیلیپین به ۳۵ نفر افزایش یافته، با این حال مقامات می‌گویند این آمار بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح دیروز اجساد مسافرانی که پس از وقوع حریق در یک کشتی مسافربری در نزدیکی آب‌های فیلیپین جان باخته بودند، به بندری در نزدیکی شهر تفریحی «کورون» در استان «پالاوان» منتقل شد. این در حالی است که گارد ساحلی این کشور هشدار داده است آمار فعلی ۳۵ قربانی، همچنان افزایش خواهد یافت. در خبرهای اولیه پس از حادثه تعداد کشته‌ها پنج تن اعلام شده بود. گارد ساحلی این کشور اعلام کرد هنوز اجساد بیشتری در داخل این کشتی وجود دارد در حالی که به دلیل وجود گازهای سمی و گرمای باقی‌مانده تا روز جمعه امکان ورود به آن وجود نداشت. تا دیروز۳۰ مسافر و ۱۳ خدمه نجات یافته‌اند، در حالی که ۵۴ نفر همچنان مفقود هستند. آتش‌سوزی در کشتی MV June Aster عصر چهارشنبه آغاز شد و در عرض چند ثانیه تمام آن را فراگرفت و تا اواسط روز جمعه همچنان از آن، دود و حرارت منتشر می‌شد به طوری که عملیات امداد را متوقف کرده بود. به گزارش گاردین، کشتی پس از شروع حریق در نزدیکی این منطقه توریستی به گل نشست.

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