گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در میان افرادی که پس از اخراج براساس توافق «یک در ازای یک» ناپدید شده‌اند، ده‌ها کودک وجود دارند.

به گزارش خبرگزاری میزان، سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که صد‌ها پناهجو، ازجمله دست‌کم ۴۱ کودک، که براساس توافق «یک در ازای یک» میان لندن و پاریس به فرانسه منتقل شده بودند، ناپدید شده‌اند. این طرح آزمایشی زمانی که کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، به‌همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آن را در جولای ۲۰۲۵ اعلام کردند، از سوی موافقان طرح به‌عنوان اقدامی پیشگامانه مورد تحسین قرار گرفت. از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، حدود هزار و ۴۰۰ نفر از کسانی که با قایق‌های کوچک وارد انگلیس شده بودند به فرانسه بازگردانده شده‌اند؛ رقمی که تنها ۴ درصد از مجموع ۳۲ هزار نفری را تشکیل می‌دهد که از زمان امضای توافق‌نامه، از کانال مانش عبور کرده‌اند. این آمار شامل آن اقلیت قابل‌توجهی نمی‌شود که برای بار دوم به انگلیس بازگشته‌اند و برخی از آنها اکنون به‌صورت پنهانی و دور از چشم مقام‌ها در این‌جا زندگی می‌کنند. مدی هریس، مدیر شبکه انسان‌ها برای حقوق‌، اظهار کرد که چندین سازمان غیردولتی فهرستی شامل دست‌کم ۴۱ کودک و نوجوان را گردآوری کرده‌اند که به‌طور غیرقانونی به فرانسه بازگردانده شده‌اند. بازداشت کودکان بدون همراه در مراکز بازداشت مهاجرتیِ بزرگسالان غیرقانونی است و این افراد مشمول توافق‌نامه یک به ازای یک نمی‌شوند.