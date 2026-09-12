فوت عروس در تصادف ماشین عروس

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در تصادف یک خودرو عروسی؛ عروس جان باخت و داماد مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ فیروز کشیر اظهار داشت: در این حادثه مرگبار که در ۴۸ دقیقه بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، بعد از پل اتوبان ساوه به وقوع پیوست، راننده (داماد) یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ (ماشین عروس) به علت نامعلوم پس از انحراف از مسیر خود با شدت به نیوجرسی بتنی میانه بزرگراه برخورد و خودرو واژگون می‌شود. داماد ۳۶ساله و عروس ۳۰ساله به دلیل نبستن کمربند ایمنی و صدمات وارده مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. وی با اشاره به اینکه عروس جوان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان‌باخت، افزود: علت تامه این حادثه با توجه به شدت خسارات و صدمات وارده توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است و نتیجه نهایی پس از تکمیل گزارش کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد.