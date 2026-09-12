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کد خبر: ۳۳۷۸۴۷
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
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با موضوع اتهامات مرتبط با فساد مالی

کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد

کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری در پی تکمیل تحقیقات قضایی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، پرونده شهردار اسبق ایلام، چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام با موضوع اتهامات مرتبط با فساد مالی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم توسط دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، مورد رسیدگی قرار گرفت.
براساس این گزارش، پس از تکمیل تحقیقات و احراز وجود ادله و مستندات لازم برای ادامه روند قضایی برای شهردار اسبق ایلام، چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام کیفرخواست صادر شد. پرونده پس از صدور کیفرخواست، برای مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.

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