کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد

کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری در پی تکمیل تحقیقات قضایی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرونده شهردار اسبق ایلام، چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام با موضوع اتهامات مرتبط با فساد مالی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم توسط دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، مورد رسیدگی قرار گرفت.

براساس این گزارش، پس از تکمیل تحقیقات و احراز وجود ادله و مستندات لازم برای ادامه روند قضایی برای شهردار اسبق ایلام، چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام کیفرخواست صادر شد. پرونده پس از صدور کیفرخواست، برای مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.